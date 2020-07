AMLO: Segundo Informe

Si hacemos memoria y recordamos cómo el candidato presidencial electo Andrés Manuel López Obrador empezó a gobernar en la práctica al día siguiente de la elección del 1 de julio del 2018, al borrar de la escena pública al saliente Presidente priista Enrique Peña Nieto, no sólo por marcar la agenda sino por la toma de decisiones como la cancelación de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), bien podemos decir que hoy vendrá una especie de Segundo Informe de gobierno en el mensaje con el que conmemore el segundo aniversario de su arrollador triunfo electoral.

Sin embargo, el acto de hoy no podrá ser tan festivo como el del año pasado, que terminó en verbena y hasta en bailongo. No nada más porque la pandemia del coronavirus y las medidas de distanciamiento social impiden los actos con plaza llena que tanto gustan al Presidente morenista, sino porque la condición en la que llega a este segundo año de haber ganado la elección no es tan favorecedora como fue hace doce meses.

En la política casi nada es casualidad y tan no hay mucho que presumir, que el gobierno de la autollamada cuarta transformación tuvo que llamar ayer al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, a lanzar dos campanazos informativos: la muerte de la llamada “verdad histórica” que el procurador Jesús Murillo Karam construyó en el gobierno peñista por el caso de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa y las órdenes de aprehensión contra 46 funcionarios estatales y federales que “manipularon” la investigación, empezando por el encargado, Tomás Zerón, cuya captura encargaron a la Interpol; y la aceptación del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, de la solicitud de extradición que hizo el gobierno mexicano al español, para ser juzgado en suelo nacional por los delitos que se le imputan, entre los que destacan los relacionados a la trama de corrupción internacional del Caso Odebrecht, que incluso pudieran implicar a su jefe, el ex presidente Peña.

También en la jornada de ayer, el Presidente encabezó una robusta ceremonia para conmemorar el primer año de operaciones de la Guardia Nacional, en la que estuvo el gabinete de seguridad en pleno, y en la que pese a tener el récord de homicidios en su primer año de gobierno, con más de 50 mil, aseguró que ese nuevo cuerpo policial, que es el eje de su estrategia de seguridad, está funcionando.

Pese a su aún enorme base de simpatizantes, consolidada con sus programas sociales y su discurso de austeridad y anticorrupción, que lo colocan entre los presidentes mejor evaluados del mundo, es claro que AMLO ha perdido popularidad por los nulos resultados económicos; casos de salud como el pésimo arranque del Insabi y el mal manejo de la pandemia del coronavirus; por la falta de empatía con agendas como la feminista y ambiental por el caso de las energías limpias; y su creciente afán de crear enemigos imaginarios y complots que tienen polarizado al país y dividido para enfrentar a enemigos reales como las mafias que han desafiado a su gobierno como a ningún otro.

