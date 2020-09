A pesar de ajustes por COVID-19 Charros está bien armado

Se acerca el mes de octubre en que habrá de iniciar la campaña 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el máximo circuito beisbolero profesional jugándose en otoño-invierno y las directivas de los 10 conjuntos que conforman el circuito, afinan ya, apoyados en sus cuerpos técnicos, el armado del roster con el que habrán de enfrentar la temporada que ya sabemos iniciará el 15 de octubre y que en el caso de los Charros de Jalisco, estarán visitando en la primera serie a los Sultanes de Monterrey en su estadio de la capital regiomontana, ya que será hasta el día 20 de octubre cuando reciban en su casa de la Colonia Tepeyac de Zapopan, a sus acérrimos rivales deportivos, los Tomateros de Culiacán en serie que seguramente sacará chispas.

Se sabe que la LMP decidió que cada equipo podrá solamente tener en activo tres peloteros con etiqueta de foráneos durante la agenda regular de la próxima campaña, habiéndose ya señalado que Charros de Jalisco tiene en su roster global a varios elementos con etiqueta de extranjeros, entre ellos a Elian Leyva, Dariel Álvarez, Henry Urrutia, Austin Bibens-Dirkx, Jake Barrett, Stephen Cardullo, Brennan Bernardino y Sergio Romo, y a este listado se acaba de sumar el lanzador derecho Colby Blueberg, quien jugó para Padres de San Diego y ha sido contratado como refuerzo para esta temporada por la directiva albiazul jalisciense.

Se comentó anteriormente que de entre ellos habría de resolver en su momento a quienes utilizar administrando eficazmente sus servicios para estarlos activando en el roster formal según fueren sus disponibilidades y acorde a las necesidades a presentarse, sin dejar de cumplir con tener solamente tres elementos importados en activo al mismo tiempo.

Pero ha surgido información en cuanto a que el experimentado lanzador Austin Bibens ha decidido no jugar este año buscando preservar su salud por considerar que así puede evitar contagiarse de COVID-19 y también hay noticia con relación a que el destacado toletero Stephen Cardullo ha sido cedido en préstamo por esta temporada 2020 a un equipo de la Liga profesional beisbolera en República Dominicana, siendo así que esos dos destacados elementos foráneos no estarán en esta campaña con Charros, aunque sí seguirán perteneciendo a la organización, por lo tanto será con el resto de los equiperos que ya se han mencionado de donde saldrá el manejo de los tres foráneos activos y el resto estar intercalando su participación.

Y cuando hablamos de la base mexicana al parecer el único posible ajuste que tendría que hacerse sería el de suplir esta temporada al capitán José Manuel “Many” Rodríguez Espinosa, del que hasta ahora se sabe quizá decida finalmente no participar con Charros en esta campaña por iniciar, sea por decidir no arriesgarse al contagio del virus SARS-COV2 o por considerar inadecuada la posible percepción económica, mas no deberá ser muy complejo reajustar el esquema defensivo y el poder ofensivo ante la posible ausencia de “Many”, ya que le darían la oportunidad de jugar profusamente a jóvenes peloteros con los que ya se cuenta para desempeñarse eficientemente en el infield como son Misael Rivera, Osiel Flores, Jared Serna y Juan Rodríguez Pardini, chamacos que ya tienen experiencia en el beisbol invernal mexicano e incluso en sucursales de conjuntos de Grandes Ligas, que se sumarían a quienes son los pilares del conjunto en la defensa de la segunda base, la tercera almohadilla y el campo corto, que son Agustín Murillo, Amadeo Zazueta y Christian Villanueva, quienes además de contar con excelentes habilidades fildeando son poderosos con el madero.

Bambinazos61@gmail.com

@salvadorcosio1