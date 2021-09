A la mitad del camino: los fracasos

Los candidatos prometen tanto que ningún presidente, gobernador o alcalde soporta que los suban a la báscula y comparen sus logros con sus promesas. De ahí ese compulsivo discurso de los políticos de “nos dejaron un cochinero” o “las cosas están peor de los que imaginamos”, lo cual sólo habla mal de su capacidad de análisis e incluso de su imaginación. Comparar los logros de un presidente contra sus promesas no es injusto, solamente inútil.

Lo que sí tiene sentido es revisar las grandes políticas públicas y evaluar, a la mitad del camino, la dirección que llevan. Hay muchos temas donde la evaluación es negativa, como la política energética, medio ambiente o derechos humanos, entre otros, pero en dos de ellos, me parece, hay un franco retroceso o tendencia negativa y van directo al fracaso: seguridad y salud.

Los resultados en seguridad están muy lejos de lo prometido. Hablaron de pacificar al país en seis meses, luego en un año y después simplemente dejaron de hablar de ello. El problema es que las cifras tienen una preocupante estabilidad en el punto más alto de la historia con alrededor de tres mil muertes violentas por mes, casi 100 diarias, lo que convertirá al gobierno de López Obrador en el periodo más violento, muy por encima de sus antecesores. Lejos de rectificar la “estrategia” (que nunca existió), el presidente no ha hecho sino subir la apuesta. Por un lado, cedió ya el control completo de la seguridad a las Fuerzas Armadas y por otro aumentó 40 por ciento (50 mil millones) el presupuesto a la Guardia Nacional. A pesar del incremento en el gasto policiaco, continúa la pérdida del territorio, las desapariciones siguen al alza y sigue creciendo el poder político del crimen organizado.

El otro gran fracaso es en salud. Las dos grandes apuestas en este sector fallaron: la compra consolidada de medicamentos y la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). La marca de la casa es la improvisación. A mitad del camino el gobierno no ha sido capaz de regularizar el abasto de medicamentos y a casi dos años de su creación el Insabi no existe sino en el papel. Ninguna de las dos cosas parece tener una ruta de mejora para la segunda mitad del sexenio: el IMSS está pidiendo a gritos salirse del esquema centralizado de compras para reducir el desabasto y el Insabi no tiene un ruta clara. Los resultados del estudio multidimensional de la pobreza de Coneval muestran que, entre los años 2018 y 2020, 15.6 millones de mexicanos más reportaron no tener acceso a servicios de salud. El velo de la pandemia ha ocultado el desastre en la gestión de la salud, pero cuando despertemos el monstruo herido, la tragedia, estará ahí.

