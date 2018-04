Los aficionados al boxeo, los más, tras conocer la noticia de que el tapatío, Saúl “Canelo” Álvarez, dio positivo en niveles bajos de clembuterol, consistentes con la contaminación de la carne, apostaron sin el menor empacho, que el desempate entre el jalisciense y el kazajo Gennady “GGG” Golovkin, se realizaría el 5 de mayo en Las Vegas.

El basamento para tal aseveración, “la capital del juego”, donde el negocio decide, y “Canelo”, además de taquillero, es la punta de la pirámide del boxeo global; el desempate con Golovkin, se diseñó para romper récords en ventas.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, confió que este organismo “tiene como máxima prioridad la seguridad de los boxeadores y hemos implementado un sistema contra el dopaje, muy agresivo, muy importante a nivel mundial. Estas son pruebas fuera de competencia y el ‘Canelo’ ha sido sujeto a este tipo de pruebas desde hace más de cinco años y nunca ha dado un positivo; en este caso, el positivo con la sustancia clembuterol en una dosis muy baja. Le pediría al público que no llegara a conclusiones premeditadas, porque eso no es justo, dañar la imagen de un boxeador. Este es un momento para los oportunistas y detractores, tirarle con todo al “Canelo”, pero yo me quedo con los hechos y con el historial de que siempre ha sido limpio, de que siempre ha estado dispuesto a las pruebas”.

Aún las declaraciones de Golovkin, quien ganaría la mayor bolsa de su carrera, hacia el “Canelo”, mantenían la publicidad de una segunda edición que rompería cualquier récord en ventas: que es un tramposo, que al atribuir el resultado de su control al consumo de carne contaminada es una broma de mal gusto y que refleja la abarcadora corrupción en el mundo del boxeo. “Se los he dicho, no es la carne mexicana. Esto es ‘Canelo’. Esto es su equipo. Estos son sus promotores. ‘Canelo’ está haciendo trampa. Se meten esas drogas, y todo el mundo anda pretendiendo que no ha pasado nada”. El campeón mundial medio está convencido que Álvarez consumió sustancias prohibidas en previas peleas, incluyendo la primera que protagonizaron en septiembre pasado. Publicaron agencias.

Positivo en niveles bajos de clembuterol, dimes y diretes entre el “Canelo”, Eric Gómez de Golden Boy Promotions, y “GGG” y su entrenador, un griterío que fue aplacado y puesto en orden por el negocio, por el fundamento de Las Vegas: MGM Resorts International, el propietario del T-Mobile Arena en Las Vegas, ofrece a los compradores de boletos un reembolso completo de los boletos, debido a la probabilidad de que la pelea sea cancelada.

Lo que siguió fue inercia, el anuncio que hizo Eric Gómez, presidente de Golden Boy Promotions: “Vamos a cancelar la fecha del 5 de mayo”.

Sólo resta esperar el informe de la Comisión Atlética de Nevada el 18 de abril.

“Canelo” se mantendrá como el taquillero en Estados Unidos, no tiene necesidad de estropear su físico ante adversarios como “GGG”. Golovkin se alejará por quién sabe cuánto tiempo de la mejor paga de su carrera. Las Vegas apenas dejó ir uno de sus cientos de negocios… Y por ahí estaré atisbando.