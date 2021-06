A Jalisco y a su gente: la lucha sigue

A casi un año de haber tomado protesta en la encomienda política y profesional más importante de mi vida, donde tuve la oportunidad de representar a los hombres y a las mujeres de Jalisco que con su voto en 2018 nos dieron la responsabilidad de ser su voz en el Senado de la República. Quiero aprovechar este espacio para hacer un ejercicio de rendición de cuentas sobre nuestro trabajo en la máxima tribuna del país.

En el último año, teniendo en mente que los mejores proyectos se construyen siempre en conjunto con los expertos y en procesos de inteligencia colectiva, desarrollamos y presentamos 9 iniciativas de ley con la colaboración de diversos grupos de diferentes sectores en el país: Promovimos darle Extras al Cine a través de incentivos fiscales, para tener una industria cinematográfica y audiovisual del tamaño de la creatividad y genialidad de nuestros artistas.

Junto con las y los Senadores Ciudadanos, promovimos incentivos para que las personas gocen de un seguro de desempleo, continúen en la búsqueda de un trabajo y aumenten su empleabilidad.

Llevamos al Senado una de las luchas que nacieron en el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte que fundamos en nuestro estado, para reformar el Artículo 115 constitucional y acabar con las desigualdades metropolitanas.

En conjunto con los mejores grupos científicos del país, ProCiencia y la Rednacecyt, construimos la reforma más potente que se haya planteado en este país para darles a la ciencia, la tecnología y la innovación el lugar que se merecen.

También, derivado de la incipiente rendición de cuentas en las comparecencias de los funcionarios y servidores públicos ante el Senado, presentamos una iniciativa para cambiar el formato de sus presentaciones, de tal forma que los mexicanos puedan conocer realmente la capacidad de quienes nos gobiernan y el porqué de sus acciones.

Por último, con el generoso acompañamiento de Artículo 19 y el INAI, y comprendiendo la urgencia de proteger nuestros datos personales, construimos cuatro reformas de gran calado, para que al navegar por internet, se respeten siempre nuestra privacidad y nuestros datos, así como para cuidar la competencia y la democracia.

En este último año, tuvimos la oportunidad de abrir las puertas del Senado a las víctimas con las que marchamos, defendimos los fondos y fideicomisos que apoyaban a científicos y periodistas y exigimos perfiles idóneos para las vacantes de los órganos autónomos. Nos manifestamos de manera contundente sobre la urgencia de proteger al medio ambiente y condenamos la creación del padrón que el gobierno federal pretende crear con nuestros datos biométricos.

Levantamos la voz en defensa de los más perjudicados por la pandemia del COVID-19, incluyendo a los estudiantes y a los artistas, particularmente de aquellos que trabajan en la industria del mariachi, patrimonio intangible que nos da identidad nacional.

En este año de intenso de trabajo, llevamos las luchas de las calles a la entraña del sistema político, para dar voz a las comunidades de víctimas, científicos, ambientalistas y de todas aquellas personas que luchan todos los días para tener un país y un mundo mejor.

El lunes pasado fue mi último día como senador titular por Jalisco. A partir de ayer, mi amigo y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano Clemente Castañeda vuelve al Senado a seguir representando las causas justas por las que hemos luchado juntos. No me queda más que agradecer, no sólo a él, sino a todas y todos los jaliscienses que depositaron su confianza en mí para representarles en la máxima tribuna de la nación.

Termino este ciclo con muchísimo entusiasmo por los proyectos que se avecinan, con la seguridad de que servir a nuestro país, a Jalisco y a su gente, desde el servicio público, es la vocación de mi vida. Mi compromiso es absoluto, y les aseguro que la lucha, nuestra lucha sigue para toda la vida.