7 píldoras para entender Venezuela (III y última)

Termino con los puntos seis y siete de mi lista: 6. El pueblo venezolano en el exilio -casi 8 millones- festeja la caída de Nicolás Maduro y el pueblo dentro del país protesta para exigir su regreso.

El espejismo de las redes sociales, según tu algoritmo, te muestra un solo lado. Pero ambos coexisten.

“Si no eres de Venezuela, no opines”, dicen en redes; más bien, si estás convencido de una sola versión de esta historia, sin matiz, no tienes una opinión, sino un prejuicio.

Venezuela es un país extraordinariamente complejo y desigual. El venezolano más rico gana, en promedio, 50.7 veces más que el venezolano más pobre, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2024 de la Universidad Católica Andrés Bello.

En México, el año pasado, nos escandalizamos porque el ingreso promedio del hogar más rico era 14 veces superior al del hogar más pobre.

La dictadura, la corrupción y el bloqueo criminal de Estados Unidos al pueblo venezolano lo sumergió en la pobreza.

Venezuela perdió su democracia con Maduro, pero ahora perderá su petróleo con Estados Unidos sin recuperar su democracia. El interés norteamericano se centra sólo en la libertad de hacer negocios.

Business as usual.

7. Después de Venezuela, ¿sigue México? Varios analistas lo descartan. Dos blindajes: somos el principal socio comercial de Estados Unidos; y la Presidenta ha acatado las condiciones de Washington en materia de seguridad, migración y comercio (aranceles a China).

¿Qué puede salir mal? México tiene seis cárteles designados por Estados Unidos como “narcoterroristas”: Sinaloa, Nueva Generación, Noreste, Nueva Familia de Michoacán, Cárteles Unidos y el del Golfo.

El intervencionismo de Trump ahora se basa en una cruzada contra las drogas por razones de “seguridad nacional”, ya no en el “ideal democrático” como en la segunda mitad del siglo pasado.

La captura de Nicolás Maduro marcó un punto de inflexión en donde (casi) todo es posible. Los absurdos trumpianos de anexar Groenlandia y Panamá, antes impensables, ya no parecen tan descabellados.

Después de Venezuela, las palabras de Trump en agosto pasado acerca de bombardear laboratorios de fentanilo en México resuenan con un eco distinto: “Podríamos disparar varios misiles Patriot y eliminar esos laboratorios, sin ruido (...) Nadie sabría que fuimos nosotros”.