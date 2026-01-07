Que alguien me explique

Todo lo que sucede alrededor de la detención de Nicolás Maduro es confuso, oscuro, vago, difuso, nebuloso y embarullado. Hay muchas dudas y pocos realmente saben lo que está pasando y lo que va a suceder con el futuro de la república bolivariana.

Pero vamos por partes.

Primero, Donald Trump dice que “Nosotros estamos a cargo” de gobernar, mientras que la estructura gubernamental de Maduro, incluyendo al ejército, se mantienen al frente del control del país -como si nada hubiera pasado-; el hijo del dictador, Nicolás Maduro Guerra, quien es diputado y está acusado también por el Gobierno estadounidense de narcotráfico, estuvo presente en primer término -sosteniendo la Constitución donde puso su mano la nueva mandataria- en la toma de posesión de la vicepresidente Delcy Rodríguez, y el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello -segundo cargo más importante en el gabinete-, es buscado por narcotráfico y se ofrece una recompensa de 25 millones de dólares por su captura.

Segundo, la líder opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de Paz, que Donald Trump la descartó para encabezar la reconstrucción de Venezuela -a pesar de la popularidad con la que cuenta-, al señalar que “creo que sería muy difícil para ella ser la líder. No tiene el apoyo ni el respeto necesario para ser líder”, se volcó en elogios para el presidente Trump durante una entrevista con la cadena Fox News, señalando que quería compartir el premio Nobel: “Como este es el primo del pueblo venezolano, ciertamente queremos dárselo y compartir con él”.

Y tercero, aquí en México, la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien continúa pregonando con el discurso de la no intervención y de no opinar sobre asuntos ajenos -a pesar de que condenó la acción estadounidense el domingo por la mañana- y quien incluso el lunes leyó un documento -hasta se puso anteojos- sobre la posición de México sobre la detención de Maduro, ayer martes regreso al tema -a propósito de la intervención- y solicitó un “juicio justo” y volvió a mencionar que “nosotros no podemos estar de acuerdo con que un país invada otro”, además de afirmar de que están en duda los cargos por los que se le acusa al mandatario venezolano, al señalar “... que todavía está por verse en el caso de Maduro”, y rematando con una crítica a Donald Trump, al decir que, “... para toda la propaganda que ha habido en contra de Venezuela o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o el chavismo en Venezuela, eso es una cosa, y otra es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente, eso no podemos estar de acuerdo nunca”.

Así que, como tienes en el cargo del gobierno a personas que buscas por narcotráfico, como elogias y quieres compartir un premio con alguien que duda de tu capacidad y como hablas de no injerencia y sigues hablando. Por favor, que alguien me explique.

Usted, ¿qué opina?