Al regreso de sus vacaciones, dos terribles eventos de seguridad pública esperaban a Pablo Lemus es su escritorio de Casa Jalisco: el brutal asesinato de Alberto Prieto Valencia, su hija y uno de sus escoltas, en plena luz de día y con un operativo que implicó a cerca de 30 sicarios, y el secuestro y asesinato en el municipio de Atenguillo del empresario tequilero, Adrián Corona. Ambos casos ponen un foco de alerta sobre la inseguridad en el Estado.

De acuerdo con las cifras oficiales los asesinatos se redujeron 38 por ciento en Jalisco en 2025 en comparación con el año anterior. Soy particularmente escéptico de esas reducciones drásticas en el número de asesinatos que, me parece, esconden más de lo que dicen. Vamos a dar por buena la cifra en espera de que nos informen qué fue eso que se hizo tan bien y que no se había hecho antes, o que nos expliquen por qué de un año para otro el asesinato de personas dejó de ser lo que era, cuál es el cambio en la estructura del crimen organizado que permitió esa drástica reducción. Por el contrario, en materia de desapariciones, los números variaron muy poco de un año a otro y la información sigue siendo igualmente poco confiable a pesar de la creación de una secretaría que, esperemos, en algún momento dé resultados.

La crisis forense no se redujo, por el contrario, se agudizó durante el 2025 y las fosas clandestinas siguen brotando por todo el estado a razón de una por semana en promedio.

Lo que no ha cambiado un ápice, y más bien tenemos elementos para pensar que empeoró, es la presencia del crimen organizado en los territorios. El despliegue, la capacidad de fuego y el control del territorio en plena ciudad mostrado por el crimen organizado en el asesinato de Prieto Valencia son una muestra fehaciente de ello.

Nadie los detuvo ni los persiguió en ese momento, y una semana después nadie los ha detenido a pesar de que, suponemos, ahora sí los están persiguiendo.

El gran reto para el gobernador Pablo Lemus en materia de seguridad es identificar de que tamaño es la colusión de los cuerpos policíacos, fiscalía y de los factores de poder con el crimen organizado. La seguridad y la percepción de seguridad no van a cambiar mientras no tengamos certeza en que las instituciones trabajan para los ciudadanos y no para las organizaciones delictivas. Limpiar un cáncer que ha hecho metástasis en cada barrio y en cada municipio no es trabajo de un año, ni siquiera de un sexenio.

Por lo mismo, tenemos que encontrar cuáles son esos indicadores que nos permitan decir que efectivamente vamos avanzando y no solo esas cifras que se festejan un día y el otro se derrumban a fuerza de metralla.