¡Qué ironía para Maduro!

¡Qué ironía! En su “visita de Estado” -que más bien es un ‘estado de detención’- a Estados Unidos y en su recorrido en helicóptero, entre la cárcel de Brooklyn y la Corte Federal de Distrito en Nueva York -que es de unos 8 kilómetros- que hizo ayer Nicolás Maduro, debió haber tenido oportunidad de ver a la distancia la Isla de la Libertad -ubicada en el sur de Manhattan- en donde está el símbolo de la libertad, la democracia y la esperanza: la Estatua de la Libertad.

Aunque en el recorrido geográfico no se cruza la Isla de la Libertad, sin embargo, cuando se vuela sobre Brooklyn, Queens, El Bronx o Manhattan, se tiene oportunidad de ver en la punta de la isleta la estatua regalada por Francia a Estados Unidos y que fue inaugurada en 1886. Así que, Maduro pudo observar la estatua que simboliza la libertad, una libertad que nunca más volverá a tener, ya que los cargos por los que se le acusa lo tendrán recluido entre rejas por el resto de su vida.

Ya lo establecíamos en este mismo espacio el domingo pasado, que las consecuencias de la detención de Maduro tendrán otro tipo de repercusiones. Ayer, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel confirmaba la muerte de 32 militares de la isla, quienes formaban parte del círculo inmediato de seguridad de Maduro, mientras que calificaba la acción en contra del presidente venezolano como un acto “terrorista por parte de un jefe extranjero -Trump-”, llamándolo “cobarde, criminal y alevoso”.

Y precisamente Díaz-Canel está en la lista de amenazados de “posibles intervenciones”, como ratificó ayer lunes a bordo del Air Force One, cuando dijo que lo de Venezuela “solo es el comienzo”, y que en la “mira” están Colombia y México, entre otros países.

Sí, de México. Tema que no es nuevo y que está relacionado con Venezuela y Cuba, ya que la “íntima” relación entre la isla y Palacio Nacional fue reclamada el pasado 21 de diciembre por la congresista republicana, María Elvira Salazar, quien durante una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes criticó el “respaldo sostenido a la tiranía” por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, por el suministro de petróleo a Cuba y por el programa de médicos cubanos que operan en territorio mexicano.

Ayer Sheinbaum ratificó su condena a la “intervención en los asuntos internos de otros países”, recordando a Trump que “Cada nación tiene el derecho inalienable de decidir su modelo político, económico y social, sin presiones externas”, haciendo énfasis en que “América no pertenece a una doctrina ni a una potencia”, además de recordarle que “George Washington en 1796 llamó a observar la buena fe y la justicia hacia todas las naciones, cultivar la paz y la armonía de todo” y “Lincoln definió la democracia como ‘el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo’”.

Así que, lo de Maduro tendrá sus consecuencias y a ver “a como nos toca”.

Usted, ¿qué opina?