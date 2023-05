10 de mayo, nada que celebrar

El día de ayer se reportaban 112 mil 204 personas desaparecidas en todo el país, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno), de la Comisión Nacional de Búsqueda. En lugar de celebrar, este 10 de mayo más de 112 mil madres no tienen ningún motivo para festejar porque tienen uno o varios hijos desaparecidos.

En lugar de comer en familia, miles de madres saldrán a las calles porque desde hace más de una década el 10 de mayo no es un día de festejo sino de búsqueda y lucha. Este es uno de los saldos más trágicos que ha dejado la guerra informal que vivimos los mexicanos desde que negligentemente el Estado mexicano decretó la mal llamada “guerra contra el crimen organizado”, una guerra que no ha sometido a las corporaciones criminales que se dedican a los grandes negocios del capitalismo ilegal, pero que ha dejado un reguero de sangre con más de 300 mil asesinados, 112 mil desaparecidos y más de 52 mil cuerpos sin identificar.

Por eso miles de madres no saldrán este día a festejar sino a manifestarse para exigir justicia. Desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), en el que participan decenas de colectivos de familiares de todo el país, convocan a la XII Marcha de la Dignidad Nacional. “Madres buscando a sus hijos e hijas. ¡Verdad y Justicia!”.

Cada 10 de mayo pienso en el drama y dolor cotidiano con el que viven las madres que tienen un desaparecido. Pienso en particular donde el dolor se multiplica. Como en el caso de la señora Guadalupe Camarena, aquí en Guadalajara, que tiene cinco hijos desaparecidos. Su hija Lucero Ávalos Camarena fue desaparecida en Tlaquepaque el 6 de junio de 2016, y posteriormente sus hijos José de Jesús Martínez Camarena, Ernesto Padilla Camarena, Tonatiuh Ávalos Camarena y Oswaldo Javier Ávalos Camarena fueron privados ilegalmente de la libertad por policías de Ocotlán el 19 de diciembre de 2019.

Este 10 de mayo no es un día de festejo para la señora Guadalupe Camarena. Es un día de seguir buscando a sus hijos: “Después de que mis hijos fueron privados de su libertad por policías municipales de Ocotlán, me convertí en rastreadora e investigadora… mis hijos no son desaparecidos, fueron desaparecidos forzosamente, por eso ahora los busco en vida y bajo tierra”, dijo en una rueda de prensa en diciembre pasado.

En este día de la madre pienso en otros casos dolorosos, como el de la señora María Herrera, que tiene a cuatro hijos desaparecidos. La familia Trujillo Herrera, originaria de Pajacuarán, Michoacán, se ganaba la vida con el comercio de metales preciosos. El 28 de agosto de 2008, sus hijos Raúl Trujillo Herrera y Jesús Salvador Trujillo Herrera desaparecieron en Guerrero. Dos años después, el 22 de septiembre de 2010, se reportó la desaparición de otros dos hijos: Luis Armando Trujillo Herrera y Gustavo Trujillo Herrera en Veracruz.

Este 10 de mayo pienso en madres como Yolanda Morán Isais, a quien le desaparecieron a hijo Dan Jeremeel Fernández Morán el 19 de diciembre de 2008 en Torreón, Coahuila. Es un caso muy grave porque está probada la participación de militares. Fue un comando de ocho soldados los que participaron en esta desaparición. Uno de ellos fue detenido semanas después del secuestro del hijo de Yolanda Morán, quien detalla la trama truculenta del caso. “El 5 de enero del 2009 detienen a uno de ellos en el carro de mi hijo y él denuncia a sus compinches. Los arraigan por 40 días y a mediados de febrero, cuando el juez los sentenció a 106 años de prisión por la muerte de un empresario de Monterrey que secuestraron, los pasaron al Centro Penitenciario de Torreón; no tenían ni una hora de haber llegado cuando entraron dos camionetas con gente fuertemente armada, los mataron y los quemaron ahí”, recordó.

¿Qué tienen que festejar Guadalupe Camarena, María Herrera o Yolanda Morán? Nada, sólo seguir buscando a sus hijos. Tenemos que luchar desde la sociedad, porque el Gobierno no quiere parar esta crisis, para volver a hacer de cada 10 de mayo un día de festejo y no uno de lucha y tristeza.