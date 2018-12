“Vacas Flacas”

Las especulaciones acerca de las perspectivas de si darán o no los resultados apetecidos los cambios que Guadalajara y Atlas cocinan, han anunciado y han empezado a incorporar en sus planteles, remiten a la respuesta de Wernher von Braun -considerado el padre de la conquista del espacio- cuando se le preguntó si, en su opinión, habría vida en otros planetas:

-Afirmar que la hay, sería necio… Pero negar que la hay, sería aún más necio.

*

Las decisiones que han tomado los dirigentes, de dar salida a varios jugadores, incluyendo a varios calificados por la crítica como “importantes” -Pineda, “Aris” Hernández y Zaldívar por el Guadalajara; Calderón, Garnica y Rivero por el Atlas, como botones de muestra-, se explican plenamente. Por una parte, es probable que esos jugadores ya hubieran llegado al tope de sus posibilidades aquí, y que en otro equipo, en otro ambiente y en otra ciudad encuentren las condiciones para crecer profesionalmente, consolidarse y eventualmente ganar títulos. Por la otra, técnicos y dirigentes deben evaluar con la cabeza, no con el corazón, el rendimiento que dieron sus jugadores.

Por lo demás, el punto de partida para el análisis tiene que ser, en ambos casos, la premisa de que la temporada fue, en lo deportivo, de números rojos. Ni los rayados tuvieron la recuperación prometida después de los dos torneos que siguieron, todavía con Matías Almeyda como técnico, a la conquista del último título de Liga, ni los rojinegros dejaron de ser inquilinos de la parte baja de la tabla para mudarse a las posiciones de privilegio. Con los primeros sigue pendiente la fanfarronada del dirigente que auguró el advenimiento de “un nuevo Campeonísimo” tras el título conseguido hace casi dos años; con los segundos, la aseveración de que este mismo año estarían peleando el título, quedó en baladronada.

*

En el ánimo de mostrar otra cara -mejor, se supone- en el torneo que arranca dentro de dos semanas, el Guadalajara tiene el hándicap histórico de competir contra equipos que no tienen la limitación autoimpuesta, de depender exclusivamente de jugadores mexicanos. El Atlas no la tiene. Pero, hasta donde alcanza a vislumbrarse, las contrataciones que uno y otro han anunciado en las últimas semanas, no implican ninguna garantía de que vayan a tener una transformación significativa.

Seguirán, en ambos casos, según todos los indicios, los Años de Vacas Flacas…