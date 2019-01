En la hipótesis -se vale soñar...- de que el Atlas, hoy, y el Guadalajara, mañana, consigan las deseables notas aprobatorias en los exámenes que solventarán ante América y Cruz Azul, respectivamente, sus simpatizantes estarán en todo su derecho de interpretar esos resultados como indicios de que, en efecto, hay elementos para alimentar esperanzas de que vengan tiempos mejores para los equipos tapatíos… pero hasta ahí.

*

Sin ánimo de desdeñar las victorias que rojinegros y rojiblancos consiguieron en lo que va de los aún incipientes torneos de Liga y Copa, ni de menospreciar a los adversarios enfrentados hasta ahora, es indiscutible que los rivales de hoy y mañana -campeón y subcampeón del precedente Torneo de Apertura, nada menos- tienen más prosapia que los anteriores. No se trata, sin embargo, de sacar conclusiones a partir de los resultados que se consigan en esta jornada. Se trata, en todo caso, de comprobar, ante sinodales de mayor rango, los progresos apuntados en los encuentros que ya se resolvieron favorablemente. Si en los torneos anteriores fueron continuos, en ambos casos, la inoperancia de sus delanteros y los descuidos de sus defensores, que, sumados, dieron por consecuencia los mediocres resultados que cancelaron el buen deseo de sus incondicionales, de verlos en calidad de protagonistas y no de actores de relleno -por no decir mediocres comparsas- de los campeonatos, sus recientes victorias encendieron, como ya se apuntó, la llamita de la ilusión de que se cierren los ciclos de Vacas Flacas y se abran los de Vacas Gordas.

*

Cabe reiterar que tampoco la cosecha que se consiga en los partidos de este fin de semana permitirá sacar conclusiones definitivas. Por una parte, la competencia apenas empieza. Por la otra -la más importante, quizá-, aunque es evidente, como se ha señalado insistentemente en lo que va de la semana, que Osvaldo Martínez e Isijara, con el Atlas, y Mier, Álvarez y Vega, principalmente, con el Guadalajara, dieron muestras de que merecen la etiqueta de refuerzos con que se incorporaron a sus respectivos planteles, probablemente sea prematuro y seguramente sería ilusorio suponer que vayan a generar, por sí solos, la metamorfosis que permita a sus equipos ponerse a la par con sus pares que a todas luces les han tomado la delantera. Ni Roma (la ciudad… o la película, como se prefiera) se hizo en un día, ni los grandes equipos tampoco.