¿Fin de ciclo?

Salvo que se haga efectivo el adagio de que “Del plato a la boca, a veces se cae la sopa”, el Guadalajara debe terminar esta noche, con los antecedentes y el entorno totalmente a su favor, la tarea que comenzó la semana pasada en Toronto con las circunstancias en contra…

Se trata —¿quién lo ignora?— de mantener e idealmente de acrecentar la ventaja de 2-1 adquirida en el partido de ida; de agregar a su palmarés el título de la Concachampions e iniciar los preparativos para participar, a finales del año, como representante de su zona geográfica en el Campeonato Mundial de Clubes… aun a sabiendas de que las posibilidades de alternar en igualdad de condiciones con los representantes de la UEFA y la Conmebol son mínimas, y de que la historia, como ya se ha señalado, condena a los emisarios de la Concacaf a servir de carne de los leones.

*

Si fue sorpresivo que el Guadalajara ganara claramente, como lo hizo, el partido de la semana pasada, como visitante, los Rojos de Toronto apostarán esta noche a la posibilidad de cobrarse con la misma moneda. Si el frío y la nieve no incidieron en el rendimiento de las Chivas la otra vez, los canadienses harán ahora lo posible por no tener que refugiarse en el pretexto de que no vinieron a luchar contra los elementos, como dijo Felipe Segundo cuando fracasó en su afán por invadir Inglaterra al frente de “La Armada Invencible” hace casi cinco siglos.

*

Más allá de los argumentos estrictamente futbolísticos, hay otros factores que podrían incidir en el desempeño de los equipos y en el resultado del partido de esta noche…

Por parte del Toronto, el afán explícito de sus dirigentes y jugadores por dar a la población la alegría que representaría una victoria deportiva, en compensación por la tragedia del lunes pasado en aquella ciudad. Por la de las Chivas, el intento de sofocar el escándalo en que se convirtió el conflicto entre dirigentes y jugadores porque los primeros no cumplieron en tiempo y forma en la entrega de los premios que los segundos consiguieron en la cancha hace casi un año.

*

Adicionalmente, está en el aire la incógnita de si entre el partido de esta noche y el del próximo sábado ante el León, se cierra el ciclo de Matías Almeyda como timonel rojiblanco.