Depuración en puerta

Decía Imma Puig, sicóloga del Barcelona, entrevistada por “El País”, que “a veces es más difícil recuperarse de un éxito que de un fracaso”.

En efecto: pudiera ser el caso del Guadalajara…

*

Como no se consuela quien no quiere, los “Chivas… y qué” más recalcitrantes todavía sacan cuentas, como la lechera de la antigua conseja: cinco partidos por disputar equivalen a 15 puntos; sumados a los nueve que actualmente tienen los rayados, darían un gran total de 24; y como 25, según las estadísticas, es el número mágico que en el futbol mexicano permite pensar en la clasificación, la conclusión sería que la empresa es difícil, ciertamente… pero aún no imposible.

Eso, en teoría. En la práctica habría que contar, primero, con una metamorfosis espectacular, casi milagrosa, de los rayados, en cuyo cuaderno de tareas hay, en lo que va del Torneo de Apertura, una sola victoria. Y habría que contar, después, con que los rivales incluidos en la agenda para ese ciclo —América, Veracruz, Tijuana, Atlas y León— colaboren de buen grado para hacerles el caldo gordo.

*

Visto, pues, que parece razonable que dirigentes, jugadores y simpatizantes del equipo más popular de México concentren sus afanes en la Copa y den la Liga por perdida, quizá venga al caso, ya desde ahora, pensando rescatar en la próxima campaña lo que se perdió en esta, hacer un balance serio, desapasionado, más con la cabeza que con el corazón o con el hígado, para dar con las causas del espectacular bandazo que el Guadalajara dio de un torneo a otro.

Sí: ya se ha hablado de las ausencias —por lesiones o por compromisos con la Selección— de varios baluartes de la conquista del título en el precedente Torneo de Clausura. Además de que la aplicación de los adversarios fue mayor, por lo que implica jugar contra el campeón, fue patente que el rendimiento de varios jugadores declinó de manera notoria. Y el del equipo, por lo consiguiente… Y los resultados, por ende.

*

En ese proceso no hay magia, ni maleficio, ni conjura que lo explique. Hay lógica pura y simple.

En la medida en que el análisis se haga con rigor, con seriedad, es probable que se tomen las medidas conducentes —incluida, quizás, una depuración del plantel…— para que no resulte en vano la dolorosa experiencia que hoy se está viviendo.