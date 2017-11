Contra lo que algunos afirman, la campeonitis no es como “El Chupacabras”. La campeonitis existe. Que no a todos les dé, no exime a los equipos que conquistan un título, del riesgo de que ese fenómeno se manifieste en la siguiente campaña… como ahora mismo lo está comprobando el Guadalajara.

Precisamente porque los dueños de los destinos del equipo más popular de México deben estar en pleno proceso de análisis, para elaborar el diagnóstico de las circunstancias que se conjugaron y repercutieron en el sonado desplome que se produjo casi de la noche a la mañana, quizá sea pertinente considerar los elementos que ahora mismo ponderan, en el futbol español, los analistas interesados en buscar una explicación lógica a la crisis por la que atraviesa el Real Madrid, campeón de todo en la temporada anterior y sombra de aquel equipo en la presente.

Más interesados en buscar argumentos que en designar culpables y convertirlos en chivos expiatorios, los críticos hispanos reparan en cuatro factores que resume Jaime Rodríguez en “El Mundo” de Madrid: “una mezcla de saturación mental, exceso de confianza, bajada física de los titulares y lesiones en todas las líneas”.

En el caso de las “Chivas”, en su momento se apuntó que las lesiones y la saturación de los jugadores llamados a la Selección Nacional para las Copas Confederaciones y Oro, impedirían hacer una buena pretemporada. Habría que evaluar si no fueron síntomas de saturación mental y exceso de confianza los errores de Cota que se tradujeron en goles en contra y costaron resultados; si no fueron notorias las bajas de juego de los seleccionados Alanís, Pineda, Pizarro y Zaldívar, y si las lesiones de Brizuela, Pereira, Cisneros y Pulido no mermaron considerablemente el potencial del equipo, comparado con el del precedente Torneo de Clausura.

Parte de la autocrítica que seguramente debe estar haciendo el técnico Matías Almeyda, tanto por su compromiso vigente con la institución como porque esta dolorosa experiencia puede serle de suma utilidad en el futuro, habida cuenta de que su carrera como timonel es aún incipiente, debe centrarse en que lo que le sucedió al Guadalajara era, en cierto modo, previsible… y, sin embargo, no se previó; tan no se previó que no se tomaron medidas para evitar la cuota de errores, derrotas y frustraciones que casi todos los equipos pagan después de una campaña pródiga en éxitos.