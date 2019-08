Si el América hubiera vencido al Atlanta United para adjudicarse la “Campeones Cup”, no habrían faltado quienes torcieran el gesto, cuestionaran la jerarquía del adversario y hasta se pitorrearan del valor intrínseco del título.

Considerando que se trata de una competencia de creación relativamente reciente, motivada por el interés recíproco de las Ligas mexicana y estadounidense por elevar el nivel futbolístico de una zona geográfica que históricamente ha sido un tanto marginal, es obvio que el proyecto aún se encuentra en una etapa incipiente… Y, si se quiere, hasta incierta.

*

Como quiera, antes de despotricar contra el certamen y contra el flamante campeón, vale hacer algunas consideraciones…

La primera, que el partido del martes en Atlanta fue intenso y emotivo. Lo fue aunque no alcanzara el nivel del Liverpool-Chelsea disputado unas horas antes en Estambul por la Supercopa de Europa. Lo fue aunque -como declaró Miguel Herrera, timonel americanista- el resultado adverso para su equipo fuera propiciado por abundantes errores ofensivos y defensivos.

La segunda, que el Atlanta United no es un equipillo pinchurriento -perdón por el vocablo- ni mucho menos. Fundado apenas en 2017, ha tenido como entrenadores a Gerardo Martino - actual técnico nacional en México- y Frank de Boer, y tiene un plantel multinacional en el que no hay “vacas sagradas”, ciertamente, pero sí jugadores de cartel y calidad; algo que quedó de manifiesto en el partido del martes. Verbigracia, el argentino “Pity” Martínez, ex de River Plate; el venezolano Josef Martínez, ex de Torino; el estadounidense Hyndman, prestado del Bournemouth inglés, o el argentino-paraguayo Villalba, ex de Tijuana.

*

La tercera consideración -quizá la más importante- sería que es estéril seguir lamentando que la geografía colocó a México lejos de Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Colombia -los “gigantes” del continente en materia de futbol- y lo condenó a ser vecino de países en que el desarrollo del deporte ha sido menor…

Sin embargo, puesto que el desempeño de México en los últimos siete mundiales -desde Estados Unidos 94 hasta Rusia 18- ha sido sintomático de su crecimiento, y puesto que el futbol estadounidense ha tenido asimismo un desarrollo acelerado, habrá que aspirar a que la Campeones Cup llegue a ser, con el tiempo y el ganchito consabido, manejada y disputada con seriedad, la versión norteamericana de la Copa Libertadores.

Después de todo, por algo dicen que Roma no se hizo en un día.