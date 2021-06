Lo contaban como chiste:

Un individuo llega al Cielo.

-¿Nombre? -pregunta San Pedro.

-Fulano de Tal.

-Lugar de procedencia?

-Guadalajara.

-¿Guadalajara…? No está en mi lista.

-¡¿Cómo no va a estar…?! ¡Guadalajara, “La Ciudad Amable”; “La Ciudad de las Rosas”; “la ciudad de la eterna primavera”…! ¡La tierra de los machos más machos y las mujeres más lindas: las de los ojos tapatíos…! ¡La cuna de las inconmensurables “Chivas Rayadas”, del “Canelo” Álvarez y del “Checo” Pérez, nada menos…!

-Pues no está en mi lista; pero como la fila está muy larga, pásale al Cielo… Y ojalá te guste.

-II-

De los timbres de orgullo (inobjetables todos ellos, por lo demás) se ha pasado -ojalá que solo temporalmente- a los de oprobio…

En Jalisco, según datos de la Secretaría de Gobernación, “se han hallado las fosas clandestinas más grandes del país en lo que va de este sexenio”; (EL INFORMADOR, VI-18-21, p. 5-a). Además, “es la entidad donde se han hallado más cadáveres en lugares de inhumación clandestina”; (ibid..). El estado también “continúa a la cabeza en el número de personas desaparecidas o no localizadas durante esta administración”; (ibid.).

Esos datos, pruebas fehacientes -por donde quieran verse- de la inseguridad reinante, de la incompetencia de las autoridades para inhibir las desapariciones forzadas y los asesinatos con que muchas de ellas culminan, y para esclarecer esos delitos, identificar, procesar y sancionar a los responsables, complementaban las informaciones más recientes acerca de un par de fosas clandestinas descubiertas en la entidad. Una daba cuenta de que los restos hallados en al menos 90 bolsas plásticas, el pasado 25 de abril en la Colonia Alamedas de Zalatitán, en Tonalá, corresponden a 22 víctimas, de las cuales solamente seis han sido identificadas. La otra, referente a una fosa localizada en la Colonia El Saucillo, de Juanacatlán, en marzo de 2020, refiere que “hasta el momento -el jueves pasado- se han extraído 88 víctimas, de las cuales han sido identificadas 34”.

En el primer caso, pues, 16 de 22 presuntas víctimas de homicidio, ni siquiera han sido identificadas.

En el otro, 54 de 88 en las mismas condiciones. Sin contar, por supuesto, con la casi totalidad de los cadáveres -de cuatro a seis en promedio- que todos los días aparecen en Guadalajara y anexas.

-III-

A eso se circunscribe la capacidad de las autoridades: a identificar algunas víctimas… Esclarecer los delitos y sancionar a sus autores, ni en sueños.



jagelias@gmail.com