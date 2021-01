Por desgracia, las noticias no siempre concuerdan con los buenos deseos ni las buenas intenciones…

En el caso concreto de la pandemia de COVID-19, sería necio negar que tanto las restricciones a la movilidad dispuestas por las autoridades como los cierres obligatorios a los negocios “no esenciales” -medidas dolorosas pero necesarias, ciertamente-, al igual que los reiterativos y vehementes llamados a la responsabilidad individual, han sido útiles en la medida en que han reducido el riesgo de contagios, infecciones y decesos. Sin embargo, por encima de la perversa intención que las mismas autoridades pudieran tener de maquillar las cifras en un momento dado, al efecto de hacer creer que sus decisiones han sido adecuadas y oportunas, su difusión, con toda su crudeza, sirve de advertencia al grueso de la población: la amenaza es real; el peligro subsiste; ninguna precaución resulta ociosa.

-II-

A partir del aviso que se dio a nivel mundial, hace casi un año, en el sentido de que los contagios del virus se producirían de manera “exponencial”, era previsible que las cifras negativas irían, fatal e inconteniblemente, al alza; eso, al menos, mientras la aplicación generalizada de vacunas -aún en fase incipiente de aplicación- no las contuviera. Si se considera, además, la advertencia de que la tendencia de las gallinas a salirse del huacal -valga la grosera analogía- con motivo de las recientes compras decembrinas, repercutiría en un incremento de los contagios, nada tienen de sorprendentes, por dolorosas que sean, las cifras recién difundidas por la Secretaría de Salud del gobierno del estado; concretamente, que el pasado martes se implantaron nuevas marcas negativas: ese día se registraron mil 898 nuevos casos en un solo día: 51 más que la víspera (el lunes), cuando se reportaron mil 847 contagios; se llegó a un total de mil 902 personas hospitalizadas: 73 más que la víspera, cuando se reportaron mil 829; ese mismo día hubo 137 fallecimientos, contra 120 reportados el 8 de enero (el máximo, hasta entonces, de muertes en un solo día, asociadas al virus), para un gran total de siete mil 232 desde el inicio de la pandemia.

-III-

No se dijo con todas sus letras, pero en la difusión de las cifras va implícita la advertencia: los casos confirmados, las hospitalizaciones y los fallecimientos irán al alza, fatalmente, si no se admite que el riesgo de contagio es real… Y, por sobre todas las cosas, si no se toman, a nivel personal, familiar y social, las medidas correspondientes.