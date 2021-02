Las cosas que antes sólo se veían en televisión, en series como “Los Intocables” hace más de medio siglo, o en el cine, como la saga de “El Padrino” más recientemente, hoy son cosas de la vida real -y, además, casi cotidianas- en Jalisco…

-II-

Para ubicar a los telespectadores de otras latitudes en el caso del asesinato del ex gobernador Jorge Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta, las agencias informativas aún apelan al romance de Liz Taylor y Richard Burton durante la filmación de “La Noche de la Iguana”; para el caso de la balacera del lunes a mediodía en “Andares”, sitúan el incidente en “una de las zonas más exclusivas de la Zona Metropolitana de Guadalajara”.

Además de darse una idea del lugar en que ocurrieron tales episodios, la gente, allende las fronteras, viene a enterarse, primero, de que en estas latitudes la delincuencia organizada campea a sus anchas; y después, de que la reacción de las autoridades se significa por ser tardía e insuficiente.

En el caso del asesinato del ex gobernador, a casi dos meses de distancia -se cumplen el próximo día 18- de los hechos, se sabe que ya hay una orden de captura contra dos posibles responsables, cuyas fotografías fueron captadas por las cámaras de seguridad en el lugar del crimen… aunque se ignoran sus identidades. En la balacera de “Andares”, 24 horas después del suceso, había en el aire más preguntas que respuestas; se desconocía el nombre de la persona “privada de la libertad” (eufemismo por “secuestrada”) por un comando integrado por más de diez personas; se ignora si siquiera alguno o algunos de los delincuentes o de los vehículos en que se movilizaban había sido identificado, localizado o detenido.

-III-

Como en el asesinato del ex gobernador, en el de la balacera del lunes queda la duda de si el hermetismo de las autoridades corresponde, una de tres: o 1), al sigilo profesional recomendable, al efecto de no entorpecer las pesquisas o poner sobre aviso a los delincuentes; 2), a que no ha habido avances significativos en las investigaciones -aunque en el caso de “Andares” no se alterara la escena del crimen-, o 3), a que de dichas investigaciones los teóricos responsables de esclarecer los delitos y perseguir a los delincuentes desprendan la sospecha -o, peor aún, la certeza- de que están ante un enemigo superior en todo: potencial de fuego, recursos económicos y humanos… e inteligencia.