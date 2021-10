La noticia (“El Universal”, ayer): Débora Medina Hernández, madre de Carlos Alberto Estrada Medina, diagnosticado con cáncer en 2009, cuando tenía dos años, se arrodilló ante diputadas de Morena, en la Cámara Baja, para suplicar que apoyaran la propuesta de la diputada panista Marina Gómez del Campo, para que el Gobierno, “en calidad de urgente y de manera permanente”, resuelva el desabasto de fármacos para tratar el cáncer en todas sus modalidades, y garantice medicinas a los niños con cáncer.

La legisladora panista señaló en la tribuna que en México los fallecimientos por cáncer han pasado de 41 mil a casi 90 mil muertes anuales en los últimos 20 años, lo que calificó de “crisis”.

Alejandra Zavala, madre de una niña de ocho años, Lucy Scarlett Carrillo Zavala, diagnosticada con leucemia, también pidió apoyo. La diputada morenista Merary Villegas les respondió que “estamos ayudando”. Otra diputada -no identificada en la nota periodística pero que aparece en un video, con saco de rayas verticales blancas y azules y anteojos con armazón color de rosa sobre la cabeza-, en tono y con ademán altanero les dice:

-¡Eso es teatro, eso es teatro...!

-II-

Teatro, en una de sus acepciones -acaso la que viene al caso- significa “fingimiento o exageración”. Quizá la diputada que se ensució la boca con esa insolente expresión nunca haya tenido -y ojalá nunca tenga- la dolorosa experiencia de saber que un ser humano se humilla hasta arrodillarse ante un semejante, cuando ya agotó todos los recursos dignos. Quizá la diputada, desde que ejerce su honrosa encomienda, aún no haya entendido que ella y sus congéneres son, teóricamente, “servidores públicos” de ciudadanas y ciudadanos como Débora y Alejandra. Quizá no se enteró de que el líder por antonomasia del grupo político al que pertenece, prometió, ya en el ejercicio del cargo que desempeña actualmente, “un sistema de salud como el de Dinamarca” para todos los mexicanos. Quizás ignore -porque hasta sus oídos no ha llegado el clamor de los “derechohabientes” del IMSS, del ISSSTE y del INSABI- que, supuestamente por limitaciones presupuestales, es sistemático el desabasto de medicamentos -y particularmente para el cáncer- en las clínicas del sector público.... aunque no faltan, verbigracia, los recursos para realizar “consultas” como la orientada a encarcelar a los ex presidentes o la de “revocación de mandato” en puerta...

-III-

Quizá haya que explicarle, en fin, que para teatro -o, si prefiere, farsa o sainete-, “las mañaneras”, por ejemplo...