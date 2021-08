- Desmentir al espejo

Por lo visto, estábamos mejor cuando estábamos peor...

Las cifras difundidas la semana pasada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) -un organismo oficial serio, que trata de diagnosticar realidades para buscar medidas que contribuyan a mejorar el estado de cosas en beneficio, principalmente, de los más necesitados; no una entelequia facciosa y perversa inventada por “los adversarios” que la versión encarnada de la actual administración cree ver en cualquier persona o institución que se atreve a criticarla o cuestionarla- acerca del incremento de la pobreza en México son, por decir lo menos, lamentables...

-II-

Que en los últimos dos años 3.8 millones de mexicanos se sumaran a los 51.9 millones que tienen un ingreso mensual inferior a los tres mil 560 pesos en la ciudad o dos mil 520 en el campo, necesarios para acceder a la llamada “canasta básica”, para dar un gran total de 57.5 millones que viven en esa condición, evidencia un retroceso en esa materia.

No se trata de encontrar culpables. Replicar esa información aduciendo que hay “otros datos” -que no se exhiben, como debiera ser a partir del principio de que “el que afirma debe probar”-; aseverando que “la gente recibe más apoyo” por la vía de las muy discutibles dádivas gubernamentales; sosteniendo que “la gente (¿toda la gente?; ¿cuánta gente?...) tiene para su consumo básico”, e incorporando “algo muy importante: (que) no ha perdido la fe”, y -en tono triunfalista- que “ya está recuperándose la aviación, el turismo, el comercio, la industria: hay una recuperación excepcional”, es refugiarse en buenos deseos; en palabrería, hueca por definición.

-III-

La encuesta de Coneval, de validez estadística probada, aplicada en cien mil hogares, contempla, además de los ingresos, el acceso a la educación, servicios de salud, seguridad social y una buena alimentación, así como la calidad de las viviendas y los servicios básicos de las mismas.

En el tema de la salud, referencia obligada, por los impactos directo e indirecto (el que ha repercutido en la economía) de la pandemia, el reporte de Coneval indica que en 2018, 20.1 millones de mexicanos carecían de acceso a ese servicio; en 2020, la cifra ascendió a 35.7 millones, y que 66 millones de mexicanos (52% de la población) se encuentra al margen de la seguridad social.

Colofón: Negar realidades es tan inteligente como pretender desmentir al espejo que nos muestra una imagen desagradable de nuestro rostro, quebrándolo de un martillazo.

