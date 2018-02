-“Compromisos”

Las campañas políticas –y la flamante modalidad de las “precampañas”– se alimentan de palabras porque el voto es, al final de cuentas, un crédito del ciudadano a la palabra del candidato.

En ese orden de ideas, el texto publicado ayer en estas páginas (“Columna Invitada; Mi única obligación es con México”), firmado por José Antonio Meade Kuribreña, puede interpretarse como una síntesis de los mensajes que, a partir de su designación como precandidato del PRI, ha intentado hacer llegar a los millones de ciudadanos que participarán en la elección del próximo primero de julio, el que sería, en circunstancias normales, por “carambola hecha”, el próximo Presidente de la República.

Sin embargo…

-II-

Sin embargo, las cosas, en esa materia, ya no son como antes… Ahora el candidato del partido que durante siete décadas ejerció “la dictadura perfecta” de que hablara –irónicamente, por supuesto– Mario Vargas Llosa, no sólo no tiene ganada la elección en puerta, sino que encuestas y analistas coinciden en que tiene apenas el tercer lugar en la preferencia de los potenciales electores.

Su “compromiso” de ser “implacable en el combate a la corrupción” sería creíble… si no se supiera que ese cáncer social ha sido creado y alimentado metódicamente por el sistema, y no hubiera tantas dudas de que un hombre solo, aun queriendo, tenga el poder necesario para erradicarlo. Su disposición a ir “hacia adelante” a base de hacer del conocimiento “la fuerza de México” y de aplicar la ley y castigar “a quienes han causado tanto daño a las familias mexicanas” –en alusión a los criminales–, parecen condenadas a estrellarse, la primera, en la corrupción de la claque del magisterio, declaradamente enemiga de la intentona de Reforma Educativa planteada por la administración saliente; la segunda, en la probada incompetencia del aparato judicial que ha hecho de la impunidad de los delincuentes la regla generalizada.

Su “objetivo” de hacer de México “la capital mundial del talento”, por ilusorio raya en lo irrisorio; el de dar “tranquilidad y esperanza a las familias mexicanas para que vivan con seguridad y un trabajo que les permita siempre llevar suficiente alimento al hogar”, implica sacar de la pobreza, como por arte de magia, a 54.3 millones de mexicanos; es decir, a 43.6% de la población, según datos del Coneval (oficiales, pues).

-III-

Colofón: El crédito a la palabra de un candidato no depende de que aquélla sea bonita… sino de que sea creíble.