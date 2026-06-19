El pasado 14 de junio se llevó a cabo la première de Toy Story 5 de Disney y Pixar, en un centro comercial al sur de la Ciudad de México.Celebridades, talento de doblaje, fans y creadores de contenido se dieron cita en el lugar para celebrar en familia el lanzamiento de la nueva entrega de esta franquicia.La sorpresa la dio Belinda, quien presta su voz a Lilypad en la versión doblada al español para Latinoamérica. La cantante y actriz se unió en la alfombra roja a Irán Castillo, Arturo Mercado Jr., José Luis Orozco, las emblemáticas voces en español de Jesse, Woody y Buzz Lightyear, respectivamente.El evento, cuya conducción estuvo a cargo de Natalia Téllez, también contó con la presencia de diversas personalidades, entre ellas Poncho Herrera, Odalys Ramírez, Claudia Lizaldi, Violeta Isfel, Los Picus y Karol Sevilla, entre otros, quienes se sumaron a esta gran celebración.Como parte del lanzamiento, se presentó la iniciativa “Juguetes que Conectan”, que invita al público general a donar un juguete nuevo o en buen estado para llevar alegría a niñas y niños de Fundación Teletón. La campaña estará vigente del 19 de junio hasta el 31 de julio de 2026 y busca promover el poder de los juguetes como vehículos de imaginación, juego y conexión emocional entre distintas generaciones. Para conocer más sobre la iniciativa y los puntos de recolección, se puede visitar la página disneylatino.com/juguetesqueconectan.Entre emociones, nostalgia y nuevos personajes, la premiére reafirmó el lugar especial que la franquicia Toy Story ocupa en el corazón del público y marcó el inicio de la cuenta regresiva para su esperado estreno en cines, que ya está en las salas de cine de México.XM