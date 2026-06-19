El pasado 14 de junio se llevó a cabo la première de Toy Story 5 de Disney y Pixar, en un centro comercial al sur de la Ciudad de México.

Jesse, Woody, Belinda y Buzz Lightyear. ESPECIAL/PHOTO BY TOYA SARNO JORDAN-GETTY IMAGES FOR DISNEY.

Celebridades, talento de doblaje, fans y creadores de contenido se dieron cita en el lugar para celebrar en familia el lanzamiento de la nueva entrega de esta franquicia.

La sorpresa la dio Belinda, quien presta su voz a Lilypad en la versión doblada al español para Latinoamérica. La cantante y actriz se unió en la alfombra roja a Irán Castillo, Arturo Mercado Jr., José Luis Orozco, las emblemáticas voces en español de Jesse, Woody y Buzz Lightyear, respectivamente.

El evento, cuya conducción estuvo a cargo de Natalia Téllez, también contó con la presencia de diversas personalidades, entre ellas Poncho Herrera, Odalys Ramírez, Claudia Lizaldi, Violeta Isfel, Los Picus y Karol Sevilla, entre otros, quienes se sumaron a esta gran celebración.

Violet Isfel. ESPECIAL/PHOTO BY TOYA SARNO JORDAN-GETTY IMAGES FOR DISNEY.

Como parte del lanzamiento, se presentó la iniciativa “Juguetes que Conectan”, que invita al público general a donar un juguete nuevo o en buen estado para llevar alegría a niñas y niños de Fundación Teletón. La campaña estará vigente del 19 de junio hasta el 31 de julio de 2026 y busca promover el poder de los juguetes como vehículos de imaginación, juego y conexión emocional entre distintas generaciones. Para conocer más sobre la iniciativa y los puntos de recolección, se puede visitar la página disneylatino.com/juguetesqueconectan.

Entre emociones, nostalgia y nuevos personajes, la premiére reafirmó el lugar especial que la franquicia Toy Story ocupa en el corazón del público y marcó el inicio de la cuenta regresiva para su esperado estreno en cines, que ya está en las salas de cine de México.

XM