Este viernes 19 de junio la cartelera de cine de la ciudad ya tiene películas de estreno, por lo que aquí puedes conocer las historias de las tramas y elegir la mejor para tu diversión. Organiza una salida al cine con tu familia, tu pareja o tus amigos y diviértete con la mejor historia para ver en la pantalla grande.

Toy Story 5

Han pasado 31 años desde que se estrenó la primera película de Toy Story. Los niños de aquella época ya se acercan a los 40 años, si no es que ya los rebasaron. Toy Story 5 es una película con dedicatoria al público original de la saga, pero también para los nuevos públicos.

En esta ocasión, Bonnie recibe como regalo una tablet inteligente conocida como Lilypad. Pronto, la atención de la niña se dirige completamente a la pantalla, dejando a sus juguetes en el olvido. Ante tal situación, Jessie y Buzz deciden que es momento de traer a Woody de regreso, pues el entrañable vaquero ahora se dedica a salvar juguetes abandonados.

Toma Nota

La cinta ha sido dirigida por Andrew Stanton, mejor conocido por otros grandes filmes de Pixar como Buscando a Nemo y Wall*E.

Es para ti si…

Eres generación “Toy Story” y/o quieres que tus chiquitos también se enamoren de esta saga.

Leviticus: Ritual de sangre

Tras haber causado furor en las funciones de medianoche del Festival de Sundance, llega a salas comerciales de México una de las películas de terror más impactantes del año.

Inspirado en las llamadas “terapias de conversión”, "Leviticus" de Adrian Chiarella cuenta la historia de dos jóvenes que intentan liberarse de una entidad sobrenatural que los acecha y que usurpa la forma de ambos, poniendo así a prueba sus sentimientos mutuos.

Además de su presencia en Sundance, el filme australiano también formó parte de la programación de SXSW y el Festival de Cine de Sidney.

Toma Nota

Al cierre de este texto, Leviticus tenía un 96% de aprobación en Rotten Tomatoes, 83 en Metacritic y 3.8/5 en Letterboxd.

Es para ti si…

Te mueres de curiosidad por adentrarte en la aterradora experiencia de esta película tan comentada y aplaudida.

Romería

La celebrada cineasta catalana Carla Simón regresa con su tercer largometraje Romería, con el cual cerraría su trilogía genealógica, integrada también por dos películas maravillosas: Verano 1993 y Alcarràs.

"Romería" cuenta la historia de una joven que intenta hacer un trámite que necesita para entrar a la universidad. Sin embargo, tendrá que conseguir un documento que estaría en poder de su familia paterna. El problema es que la historia de su padre es casi un secreto, un dechado de rumores; mientras que ella es una figura “incómoda” para el pasado familiar.

Toma Nota

Romería compitió por la Palma de Oro del Festival de Cannes y fue nominada a seis premios Goya a lo mejor del cine español.

Es para ti si…

Estás ya familiarizado con el cine de Carla Simón o si quieres ver una interesante historia sobre las relaciones intrafamiliares y sobre la forma en que se construye el recuerdo de las personas que ya están ausentes.

Binnizá: Los seres de las nubes

El nuevo filme del laureado documentalista Juan Carlos Rulfo tiene su estreno dentro de salas del circuito cultural desde esta semana.

"Binnizá: Los seres de las nubes" hace un sensible retrato de la relación que tiene una comunidad del Istmo de Oaxaca con el arte, las tradiciones y los relatos transgeneracionales para crear el imaginario que define su identidad y sus lazos con el entorno. “La película muestra cómo el legado de Francisco Toledo y los antiguos Binnizá se mantiene vivo”, afirma la producción en un comunicado sobre el lanzamiento del filme.

Toma Nota

Esta película ya formó parte de las programaciones del Festival Internacional de Cine de Morelia y Ambulante.

Es para ti si…

Eres incondicional del cine de Juan Carlos Rulfo.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

XM