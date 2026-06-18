Maná: Profeta en su tierra con histórico concierto en La Minerva

A veces rodearte de personas en un concierto, te hace perder la magnitud de un evento. Cada concierto se vive de manera personal, algunos iban a ver a Maná por ser fans desde sus inicios y se sabían todas sus canciones, otros por gusto y curiosidad, pero lo cierto es que los tapatíos le dieron vida a La Minerva con esta presentación el 17 de junio, una noche que fue histórica por formar parte de los festejos en este Mundial , pero también celebrar cuatro décadas de Maná, una banda 100% tapatía que como lo dijo su vocalista “su sueño de chavos era llegar a tener un concierto como éste". Los drones y las vistas panorámicas del evento no dejaron mentir en la dimensión de este gran concierto, personas reunidas desde muy temprano para formar parte, horas de paciencia, caminar y esperar el gran momento. Que llegó y valió la pena, cada minuto.

En uno de los momentos más emotivos, el cantante abrazó la bandera de México / Foto: Cortesía @oneway_pr

El acceso, que fue por Av. Arcos, se abrió desde las 12:00 del día para que fueran llegando parejas, niños, familias, de todas las edades, algunos luciendo la playera de la Selección Mexicana; otros más, con bandas en la cabeza con el letrero de Maná. El escenario se ubicó a la altura de Plaza Sania y las vallas delimitaban los accesos laterales de avenida Vallarta. Se crearon también secciones que se iban cerrado de acuerdo al cupo y es de agradecer un clima que ayudó en todo momento, de pronto soleado alrededor de las 4 de la tarde, pero con cielo despejado y hermoso.

Los encargados de abrir el concierto a las 7:00 pm fueron los Afrobrothers, que con su reggae y ska alegraron la tarde, mostrándose agradecidos por tener la oportunidad de abrir un concierto tan importante como éste . Las horas de paciencia valieron la pena cuando en el escenario se encendieron las letras de Maná, así que corrían las manecillas del reloj para que en punto de las nueve saliera esta banda a darlo todo.

Una vista panorámica de la ciudad durante el concierto / Foto: Cortesía @oneway_pr

“Esta noche vamos con toda la carne al asador, gracias al cielo que no tenemos agua encima, tenemos vida, salud, podemos cantar, bailar, esta noche dejen todos los problemas afuera porque aquí venimos a pasarla chingonsísimo”, fueron las primeras palabras de Fher Olvera.

Con los primeros instrumentos se sintió el ánimo de la gente con Déjame entrar, y las pantallas se volvieron el punto de conexión entre los asistentes porque el escenario, aunque espectacular, no fue tan visible para todos. Pero al sonar las primeras canciones fue mágico que todos comenzaron a corearlas, cantar y disfrutar su noche, comenzando éxitos como Manda una señal, De pies a cabeza, Ángel de amor, Labios compartidos, Eres mi religión, Vivir sin aire, Mariposa traicionera, Corazón espinado, Me vale, Clavado en un bar , y cantando también El Rey , que ovacionó el público.

Una noche para recordar con Maná / Fotos: El Informador / J. Acosta



Siguió la nostalgia y recuerdos con Te lloré un río, Huele a tristeza, Mis ojos, Bendita tu luz, No ha parado de llover con un efecto que causó sensación en el escenario; En el Muelle de San Blas , sin faltar las clásicas como Rayando el sol y Oye mi amor. Uno de los momentos inolvidables fue cuando Alex, el baterista, dio una prueba de su talento al mostrar un solo de batería que fue magistral.

Se despidieron felices, emocionados, agradecidos de estar en su tierra que los ama, los reconoce, los canta y convirtiendo al 17 de junio en una noche histórica para la ciudad , cantando para su gente y su mejor manera fue regalarles recuerdos, éxitos, canciones que han crecido con una generación que los sigue desde siempre y también a nuevas, que se han sumado como fans de esta legendaria banda. Un aplauso y todo el reconocimiento.

Un espectáculo de drones fue el gran final, que al escucharse Rayando el sol, apareció literal en el cielo un sol, continuando con un corazón, el símbolo de la paz, diversas formas y frases como “Gracias México” o “Viva México Cabrones” que iluminaron esa noche inolvidable.

Maná y sus 40 años de trayectoria

Este concierto llegó tras el anuncio de nuevas fechas de Vivir Sin Aire Tour , la gira de estadios con la que la banda celebrará 40 años de trayectoria recorriendo ciudades como Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y Ciudad de México. La etapa latinoamericana culminará el 17 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, donde Maná ofrecerá su única presentación en México durante 2026.

Con más de 50 millones de discos vendidos, 11 álbumes de estudio y una trayectoria que los ha llevado a más de 30 países , Maná se ha convertido en uno de los mayores embajadores de la música mexicana a nivel internacional.

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