Guadalajara vive el Mundial al máximo, pero su cartelera de entretenimiento no se detiene, así que descubre qué eventos se realizarán en los recintos más sobresalientes de la ciudad. Conoce cuáles son los mejores que habrá a partir de hoy y durante los siguientes días en la selección de la agenda de Buena Vida Life & Style.

Julieta Venegas ofrecerá un concierto en el Teatro Diana. NOTIMEX.

Julieta Venegas

En el marco de su tour 2026 Norteña, la cantautora y multiinstrumentista mexicana se presentará en la Perla Tapatía para ofrecer un concierto, que será un viaje sonoro imperdible. Con su estilo propio que fusiona pop, rock e indie, promete una velada intima donde el acordeón y la poesía se encuentran al interpretar éxitos como Lento, Me Voy, entre otros, y algunos sencillos recientes como Tiempos Dorados.

Teatro Diana.

20 de junio, 21:00 hrs. 21 de junio, 20:00 hrs.

De $600 a $1,650.

Sebastián Yatra dará un concierto en el Auditorio Telmex. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Sebastián Yatra

Dentro de su gira Entre tanta gente tour el cantante colombiano visita Guadalajara para dar un concierto, en el que promociona su reciente álbum "Milagro", compuesto por 17 canciones, que representa una etapa de transformación personal y artística del cantante, que explora temas como la gratitud, el amor, la fe y la nostalgia. Disfruta de un espectáculo que apuesta por la conexión real con el público y una narrativa que pone en el centro las emociones.

Auditorio Telmex.

20 de junio, 21:00 hrs.

De $790 a $2,880. $3,280 VIP.

Gala a tres voces. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCÉNICAS.

Gala a tres voces

Plácido Domingo regresa a la Perla Tapatía para ofrecer una velada que celebra los lazos culturales ente España y México a través de la zarzuela y la música latinoamericana. Con el lema De España a México, la zarzuela nos une se ofrecerá un concierto, en el que Plácido Domingo estará acompañado por la soprano Anabel de la Mora, el tenor Carlos Velázquez, el barítono Carlos López, la Orquesta Sinfónica para la Escena, la Orquesta Típica de Jalisco, el Estudio de Ópera de Jalisco, el Mariachi Nuevo Tecalitlán Femenil y niños de ECOS. El repertorio lírico y popular será una celebración de talento, identidad y el poder de la música para unir culturas.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

25 de junio, 18:00 hrs.

De $700 a $2,800.

En el marco del "Echoes Festival 2026" se presentará Poolside. ESPECIAL/CORTESÍA.

Echoes Festival 2026

La cuarta edición de este festival sale de lo convencional y mezcla la cultura indie con la atmósfera mundialista que se vive en la ciudad. En esta edición, se apuesta por un formato sensorial, en el que participarán Poolside, Parcels, el DJ set Darius y Babas Tutsipop. Diviértete con este festival boutique de música que se vive en comunidad.

Plaza Bicentenario del Centro Cultural Universitario.

19 de junio, 17:00 hrs.

$2,680.

El concierto "Dos clásicos del rock" se realizará en Palcco. EL INFORMADOR • ARCHIVO.

Dos clásicos del rock

Mojo Risin y The Rockets se presentará en el escenario jalisciense para ofrecer un inolvidable viaje por la música de los años sesenta y setenta al interpretar lo mejor de dos legendarias agrupaciones: The Doors y The Beatles. Disfruta de las emblemáticas canciones Light my fire, Riders on the storm, Hey Jude, Yesterday, entre otras más.

Palcco.

20 de junio, 19:00 hrs.

$700.

Kana Kitty y Norihito Ishii ofrecerán el espectáculo de danza "Love" en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCÉNICAS.

Kana Kitty y Norihito Ishii

Es un dueto que interpreta Love, un espectáculo de danza butoh, que brinda una expresión atractiva e inclusiva. Centrado en la ambivalencia, el dúo invita a los espectadores a confrontar sus propias emociones y perspectivas, donde la pasión se une a la innovación.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

20 de junio, 19:30 hrs.

$230.

Disfruta el concierto de despedida del Cuarteto Latinoamericano en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. ESPECIAL/CONJUNTO SANTANDER DE ARTES ESCENICAS:

Concierto de despedida del Cuarteto Latinoamericano

La Orquesta Filarmónica de Jalisco, baja la batuta del director invitado Fernando Valcárcel, interpretará su segundo programa de la temporada, que es un concierto de despedida del Cuarteto Latinoamericano que incluye las cuatro Estaciones Porteñas de Piazzola y la Sinfonía N. 5 de Shostakovich, programa que marca el cierre de un ciclo histórico para la agrupación y un momento significativo para la música de cámara en México.

Conjunto Santander de Artes Escénicas.

21 de junio, 13:00 hrs.

De $200 a $600.

Otros Eventos

Raíces para volar. ESPECIAL/PALCCO.

Orquesta Higinio Ruvalcaba

Conjunto Santander de Artes Escénicas. 20 de junio, 19:30 hrs. De $100 a $230.

Raíces para volar

Palcco. 21 de junio, 17:00 hrs. $880.

Giselle

Con el Taller Coreográfico de la UNAM. Conjunto Santander de Artes Escénicas. 25 de junio, 20:30 hrs. De $200 a $600.

XM