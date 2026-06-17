Toy Story 5: ¿Hay escena postcréditos en la película?

Toy Story 5 retoma las aventuras de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes para abordar un tema contemporáneo: el impacto de la tecnología en la infancia.

La historia se centra en Bonnie, quien comienza a alejarse de sus juguetes tras la llegada de Lilypad, una tableta inteligente que capta toda su atención. Ante esta situación, los personajes unen esfuerzos para ayudarla a reencontrarse con la imaginación, el juego tradicional y las conexiones humanas .

Durante su misión, los juguetes también se cruzan con figuras abandonadas o perdidas, lo que añade una reflexión sobre el crecimiento, el cambio y el papel que los juguetes desempeñan a lo largo de la vida. La película plantea un contraste entre los desafíos que enfrentaban los juguetes en entregas anteriores y una nueva amenaza: la dependencia de las pantallas y su influencia en la forma de jugar de las nuevas generaciones.

Además de su mensaje central, la cinta incluye dos escenas postcréditos . La primera muestra el destino de un grupo de juguetes de Buzz Lightyear que participaron en la aventura contra Lilypad. Aunque Bonnie no puede quedarse con todos ellos, los personajes encuentran una nueva oportunidad al llegar a una escuela, donde son descubiertos por otros niños y continúan formando parte de nuevas experiencias de juego.

La segunda escena vuelve a reunir a Woody y Buzz para reforzar la idea de que la vida de un juguete no termina cuando su dueño crece. El momento sugiere nuevas posibilidades y propósitos para los personajes, especialmente en relación con los juguetes abandonados.

Aunque ninguna de las escenas confirma una sexta película, ambas funcionan como un cierre emocional que refuerza el mensaje de Toy Story 5 y deja abierta la puerta para futuras historias dentro del universo de Pixar.

SV