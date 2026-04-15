Con una propuesta artística que se mueve entre la figuración y la abstracción, Julieta Beltrán Lazo ha construido una voz propia dentro del arte contemporáneo. Su trabajo, que formó parte de ART WKND GDL, aborda temas como el deseo, la vergüenza, la intimidad y la percepción del cuerpo, dando vida a obras tan provocativas como reflexivas.

Esta semana en Talent Alert: Julieta Beltrán Lazo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Originaria de una generación de creadoras que entienden el arte como un espacio de cuestionamiento, Julieta desarrolla una práctica visual en la que el cuerpo aparece como territorio de memoria, sensación y experiencia. A partir de ahí, explora las tensiones entre lo orgánico y los códigos sociales que determinan cómo habitamos y entendemos nuestra propia imagen.

Su trayectoria académica confirma la solidez de su propuesta. Estudió en instituciones de gran prestigio internacional como Rhode Island School of Design, donde obtuvo el BFA con honores en Painting and Drawing, y más recientemente en The School of the Art Institute of Chicago, donde concluyó su MFA en Painting and Drawing en 2025. Actualmente, se desempeña como Painting and Drawing Teaching Fellow en SAIC, consolidando también su faceta como educadora.

Esta semana en Talent Alert: Julieta Beltrán Lazo. GENTE BIEN JALISCO

A lo largo de su carrera ha presentado exposiciones individuales en Guadalajara, Lima y otros escenarios internacionales, con muestras como De la punta de los dedos al centro de las tripas, Desequilibrio Habitual, Nostalgias Blandas y Sábanas al sol. Además, ha sido reconocida con apoyos como la beca de educación superior de Fundación Jumex Arte Contemporáneo y una residencia en Vermont Studio Center.

Entre materia, gesto y emoción, Julieta Beltrán Lazo confirma que el arte también puede ser un lugar para resistir, recordar y reinventarse.

Esta semana en Talent Alert: Julieta Beltrán Lazo. GENTE BIEN JALISCO

JG