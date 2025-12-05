A sus 29 años, Havanna Bribiesca Sánchez brilla como una creativa nata que vive -y crea- con amor. Originaria de Guadalajara, es licenciada en Diseño de Moda, máster en Paisajismo y cuenta con diversas especializaciones en joyería y diseño, una formación tan versátil como su espíritu libre, decidido y profundamente sensible.

Havanna Bribiesca, una mente creativa en movimiento. ESPECIAL

Actualmente trabaja en CIIND, donde se desempeña como estratega de marketing digital y community manager. Su labor la ha llevado a viajar a fashion weeks y experiencias culturales alrededor del mundo, manteniéndola en contacto constante con diseñadores, artistas, workshops, pasarelas y colaboraciones internacionales que alimentan su inspiración.

Havanna Bribiesca, una mente creativa en movimiento. ESPECIAL

Havanna Bribiesca, una mente creativa en movimiento. ESPECIAL

Su trayectoria incluye proyectos entrañables como Havanna Denim, una marca 100% mexicana dedicada al denim que significó una gran enseñanza creativa y personal. Hoy, junto con su hermana y socia Arantza Bribiesca, desarrolla un nuevo proyecto nacido de viajes, arte y visión, que esperan ver florecer en 2026.

Havanna encuentra inspiración en su mamá, una mujer con más de tres décadas de experiencia en el diseño y la educación, así como en la emoción de crear la vida que desea. Con creatividad, empatía y perseverancia, vive bajo un mantra que la define: “Todo con amor… si lo crees, lo creas”. Una mujer tenaz, auténtica y luminosa.

MR