A sus 29 años, Havanna Bribiesca Sánchez brilla como una creativa nata que vive -y crea- con amor. Originaria de Guadalajara, es licenciada en Diseño de Moda, máster en Paisajismo y cuenta con diversas especializaciones en joyería y diseño, una formación tan versátil como su espíritu libre, decidido y profundamente sensible.Actualmente trabaja en CIIND, donde se desempeña como estratega de marketing digital y community manager. Su labor la ha llevado a viajar a fashion weeks y experiencias culturales alrededor del mundo, manteniéndola en contacto constante con diseñadores, artistas, workshops, pasarelas y colaboraciones internacionales que alimentan su inspiración.Su trayectoria incluye proyectos entrañables como Havanna Denim, una marca 100% mexicana dedicada al denim que significó una gran enseñanza creativa y personal. Hoy, junto con su hermana y socia Arantza Bribiesca, desarrolla un nuevo proyecto nacido de viajes, arte y visión, que esperan ver florecer en 2026.Havanna encuentra inspiración en su mamá, una mujer con más de tres décadas de experiencia en el diseño y la educación, así como en la emoción de crear la vida que desea. Con creatividad, empatía y perseverancia, vive bajo un mantra que la define: “Todo con amor… si lo crees, lo creas”. Una mujer tenaz, auténtica y luminosa. MR