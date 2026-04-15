Cumplir 50 años merece algo más que una reunión: merece una noche inolvidable.

Así lo vivió Viviana Padilla Pérez, quien fue sorprendida con una emotiva celebración organizada especialmente en su honor en Casa Espinosa, en la colonia Providencia.

La velada, realizada el pasado 21 de marzo, fue planeada por su esposo, Jorge León, con el apoyo de Alejandro y Rodrigo Espinoza, quienes cuidaron cada detalle para hacer de la noche un momento muy especial.

Alrededor de 150 invitados se dieron cita para acompañar a Viviana en este cumpleaños tan especial. Cada mesa fue intervenida con arreglos florales en tonos blancos, compuestos por rosas, lisianthus, follajes verdes y texturas naturales, creando una atmósfera sofisticada y muy acogedora.

Durante la noche, los asistentes disfrutaron de un menú de pastas italianas, ideal para acompañar una velada llena de brindis, sonrisas y buenos deseos. La música estuvo a cargo de un DJ, quien se encargó de mantener el ánimo en alto y darle ritmo a una celebración que transcurrió entre conversaciones, felicitaciones y momentos entrañables.

Viviana recibió múltiples muestras de cariño, así como diversos obsequios de parte de sus seres queridos, quienes no dejaron pasar la oportunidad de hacerla sentir especial en una fecha tan significativa.

Evento: Cumpleaños de Viviana Padilla. Fecha: 21 de marzo 2026. Lugar: Casa Espinosa, Providencia.

JG