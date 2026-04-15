Miércoles, 15 de Abril 2026

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Casa Terranova inaugura sus espacios de cuidado personal

Casa Terranova organizó un original evento de apertura, un lugar en el que se encuentran diferentes espacios relacionados con el cuidado personal, la estética y la belleza femenina

Por: Xochitl Martínez

Ana Vallejo, Mabel Dueñas y Mónica Rojo. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de Casa Terranova

Ana Vallejo, Mabel Dueñas y Mónica Rojo. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de Casa Terranova

Karina Dávila y Karla Arroyo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Karina Dávila y Karla Arroyo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Elena Isaac. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Elena Isaac. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Moni Ochoa, Beatriz Leal y Lucía Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de Casa Terranova

Moni Ochoa, Beatriz Leal y Lucía Ochoa. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de Casa Terranova

Ivonne Orendain. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Ivonne Orendain. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Odalys Velasco. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de Casa Terranova

Odalys Velasco. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración de Casa Terranova

Majo Hernández y Sofía Álvarez del Castillo. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Majo Hernández y Sofía Álvarez del Castillo. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Fer Flores. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Fer Flores. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Pau Godoy y Dany Godoy. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración del Casa Terranova

Pau Godoy y Dany Godoy. GENTE BIEN JALISCO / Inauguración del Casa Terranova

Giselle Casillas y Vivi Carrillo. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Giselle Casillas y Vivi Carrillo. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Rebeca Gutiérrez, Paola Pérez y Daniela Barragán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Rebeca Gutiérrez, Paola Pérez y Daniela Barragán. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Liz Cuevas, Lília Valenzuela y Luisa Rojo. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Liz Cuevas, Lília Valenzuela y Luisa Rojo. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Casa Terranova se funda por iniciativa de un grupo de amigas que unieron su talento y crearon sus espacios en un solo lugar, por lo que está conformado por The Beauty Concept, Vibronce, Ana Vallejo Hair Design y The Face Method.

Las anfitrionas -Mónica Rojo, Ana Vallejo y Mabel Dueñas- recibieron a las invitadas, entre ellas se contó con la presencia especial de Sofía Álvarez del Castillo y Majo Hernández.

Tras el corte de listón, los espacios abrieron oficialmente sus puertas y ofrecieron experiencias reales de sus servicios como The Beauty Concept, que obsequió manicure spa a 20 asistentes, ya que es un lugar de manicure, pedicure, servicio de uñas, diseño de cejas y pestañas así como depilación láser. Mientras Vibronce dedicado al servicio de bronceado con aerógrafo, camas de exfoliación para cuerpo completo y masajes relajantes regaló detalles para consentirse en casa y bronceados. Por su parte, Ana Vallejo Hair Design hace cambios de look con color y extensiones de cabello, y en su apertura obsequió peinados express y un tutorial de cómo hacerlo en casa. Finalmente, The Face Method es un lugar de yoga facial y tratamientos para el rostro, que regaló experiencias a más de 20 personas de yoga facial.

Y como broche de oro, Kary Dávila impartió un curso sobre la nueva tendencia en maquillaje Make Up no Make Up, además de dar tips de belleza. Todo esto en un ambiente cálido, lleno de momentos de bienestar, en el que se celebró con canapés acompañados por mimosas, una barra de café, jugos naturales y un healthy bar.

Evento: Inauguración de Casa Terranova.

Lugar: Calle Terranova 665.

Fecha: 26 de marzo de 2026.

Invitados: 60.

CASA TERRANOVA

Terranova 665, Col. Providencia.

Instagram: @casa.terranova665

• The Beauty Concept

Tel. 33 27 98 39 96

Instagram: @thebeautyconcept_mx

• Vibronce

Tel. 33 34 48 56 56

Instagram: @vibroncetanroom

• Ana Vallejo Hair Design

Tel. 66 21 96 61 68

Instagram: @anavallejobeautydesign

• The Face Method

Tel. 33 32 53 26 31

Instagram: @thefacemethod

CP

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