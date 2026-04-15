Algunos tapatíos, amantes del festival Akmaba, vivieron esta experiencia previa de la mano de Mundo Cuervo, Tequila Cuervo Tradicional y Akamba, que se llevó a cabo el viernes 9 de abril en el pueblo de Tequila, donde los invitados vivieron un recorrido inmersivo por algunos de sus espacios más emblemáticos.

La increíble jornada incluyó una comida en La Antigua Casona, una visita a la Sala de los Remedios y un recorrido por La Rojeña, la histórica fábrica de José Cuervo.

Todo culminó en los icónicos campos de agave, escenario donde próximamente se celebrará este esperado festival. Un preámbulo perfecto para quienes buscan elevar su visita, convirtiendo estos espacios en una experiencia imperdible antes de llegar al evento.

Los invitados lucieron looks de Casa Maca, firma de estilo boho con esencia festivalesca creada por dos hermanas tapatías. Para esta experiencia, la marca vistió completamente a los asistentes con outfits integrales que incluyeron ropa, sombreros, joyería, paliacates y bolsas, logrando un total look 100% Casa Maca.

Cada propuesta se alineó con la estética del festival, reforzando la identidad visual del recorrido. Si aún no tienes tu look, date una vuelta por Casa Maca y ármalo completo.

¡Nos vemos en Akamba!