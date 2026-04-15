Miércoles, 15 de Abril 2026

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Gente Bien | Akamba 2026

Akamba: El festival que se vive entre agaves

La cuenta regresiva ya empezó para este sábado 25 de abril, con un line up que promete al máximo en Akamba con Mochakk, Adam Ten b2b Mita Gami, The Blessed Madonna, Ben Böhmer, entre otros

Por: Aracely Aguilera

Shooting Pre-Akamba. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Shooting Pre-Akamba. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 17 de abril 2026

Algunos tapatíos, amantes del festival Akmaba, vivieron esta experiencia previa de la mano de Mundo Cuervo, Tequila Cuervo Tradicional y Akamba, que se llevó a cabo el viernes 9 de abril en el pueblo de Tequila, donde los invitados vivieron un recorrido inmersivo por algunos de sus espacios más emblemáticos.

La increíble jornada incluyó una comida en La Antigua Casona, una visita a la Sala de los Remedios y un recorrido por La Rojeña, la histórica fábrica de José Cuervo.

Todo culminó en los icónicos campos de agave, escenario donde próximamente se celebrará este esperado festival. Un preámbulo perfecto para quienes buscan elevar su visita, convirtiendo estos espacios en una experiencia imperdible antes de llegar al evento.

Los invitados lucieron looks de Casa Maca, firma de estilo boho con esencia festivalesca creada por dos hermanas tapatías. Para esta experiencia, la marca vistió completamente a los asistentes con outfits integrales que incluyeron ropa, sombreros, joyería, paliacates y bolsas, logrando un total look 100% Casa Maca.

Cada propuesta se alineó con la estética del festival, reforzando la identidad visual del recorrido. Si aún no tienes tu look, date una vuelta por Casa Maca y ármalo completo.

¡Nos vemos en Akamba!

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