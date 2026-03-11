La obra de César Béjar parte de una sensibilidad poco común: la de quien sabe observar un espacio y, al mismo tiempo, imaginarlo. Arquitecto y fotógrafo, ha construido una trayectoria en la que ambas disciplinas dialogan de forma natural, dando vida a una visión estética definida por la autenticidad, la memoria y el vínculo con el paisaje mexicano.

Egresado de la Universidad de Guadalajara en 2015 y con estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, fundó César Béjar Studio, plataforma desde la que desarrolla proyectos arquitectónicos y fotografía especializada. Su propuesta se distingue por una lectura contemporánea de la arquitectura mexicana, profundamente ligada al oficio, a la materialidad local y a una integración orgánica con el entorno.

César Béjar, fotografía, arquitectura y sensibilidad mexicana. ESPECIAL/ Luis Garván

A lo largo de su carrera, su lente ha documentado obras en México, Estados Unidos y Europa, colaborando con arquitectos de relevancia internacional. Esa mirada lo ha llevado a publicar en títulos de prestigio como The New York Times, The Architectural Review, Casabella, A.MAG, Gustavo Gili y El Croquis, consolidando un lenguaje visual reconocido dentro y fuera del país.

En paralelo, desarrolla proyectos en destinos como el Pacífico Mexicano, Los Cabos, Riviera Maya, Guadalajara y Culiacán, además de compartir su experiencia en conferencias, talleres y espacios académicos en México y España. Su trabajo también ha llegado a galerías en Guadalajara, Cancún, Ciudad de México y Chicago.

César Béjar, fotografía, arquitectura y sensibilidad mexicana. ESPECIAL/ César Béjar Studio

Hoy, César Béjar continúa ampliando su horizonte creativo con Grupo Morpho, en una etapa que reafirma su capacidad para traducir identidad, contexto y contemporaneidad en proyectos con sello propio.

MR