Quinta Corrida de toros: Una tarde con técnica y determinación

La quinta corrida del serial de aniversario en la Plaza de Toros Nuevo Progreso tuvo como triunfador al matador venezolano Jesús Enrique Colombo, quien logró cortar la única oreja de la tarde tras una actuación firme y conectada con el público tapatío.

El encierro de Tequisquiapan cumplió en presentación, con toros serios y bien presentados para la categoría de la plaza. Sin embargo, la mayoría ofreció poco juego, acusando falta de fuerza o viniéndose a menos conforme avanzaban las faenas, lo que dificultó que los toreros pudieran redondear actuaciones de mayor lucimiento.

A pesar de ello, la terna mostró disposición durante toda la tarde. Leo Valadez y André Lagravere “El Galo” dejaron momentos interesantes, aunque sus respectivos toros no ofrecieron las condiciones ideales para aspirar a trofeos.

Colombo encontró su mejor momento con el segundo de la tarde, con el que construyó una faena de buen ritmo y temple, destacando por el pitón derecho. Tras una estocada certera, el juez concedió la oreja que lo convertiría en el triunfador del festejo.

El venezolano volvió a tener otro momento importante en su segundo turno, donde nuevamente conectó con los tendidos y provocó una fuerte petición de oreja. Sin embargo, en esta ocasión el palco decidió no conceder el trofeo.

Por su parte, Leo Valadez dejó ver su técnica y determinación ante un lote complicado, logrando algunos pasajes de calidad que el público reconoció con ovaciones. Algo similar ocurrió con André Lagravere “El Galo”, quien mostró entrega y disposición ante toros que ofrecieron pocas opciones.

Así, la tarde quedó marcada por el esfuerzo de los toreros frente a un encierro exigente, siendo Jesús Enrique Colombo quien logró capitalizar mejor las oportunidades para salir como el único triunfador del festejo en el coso tapatío.

