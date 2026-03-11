Entre vino, catas y buena música, “De la viña a la copa” celebró su edición número 16 los días 6 y 7 de marzo. Reconocido como el primer y más icónico festival de vino de Guadalajara, este encuentro organizado por Vinos América reafirmó por qué, a lo largo de 19 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para impulsar la cultura vinícola en la región.

Con la participación de miles de asistentes, el festival ofreció una experiencia multisensorial en la que los sabores, aromas y texturas marcaron el ritmo de ambos días. Más de 100 etiquetas de destacados productores vinícolas del mundo estuvieron disponibles para degustación, acompañadas por la presencia de expertos, enólogos, chefs, restauranteros y apasionados del universo del vino.

Festival "De la viña a la copa" 2026. GENTE BIEN JALISCO/ Maité Ruiz Velasco

Desde su llegada, cada asistente recibió una copa, símbolo de la experiencia que estaba por comenzar, así como un cupón de descuento para adquirir botellas a precio especial en la tienda de Vinos América. A lo largo del recorrido, los invitados pudieron visitar los distintos stands para degustar vinos y, a través de un código QR, votar por su favorito.

Festival "De la viña a la copa" 2026. GENTE BIEN JALISCO/ Maité Ruiz Velasco

Durante ambas jornadas se realizaron 20 catas, mientras que el ambiente musical estuvo a cargo de 10 artistas que se presentaron en los diferentes escenarios. Una vez más, “De la viña a la copa” reafirmó su lugar como uno de los festivales más esperados del calendario tapatío.

MR