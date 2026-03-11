Miércoles, 11 de Marzo 2026

De la viña a la copa 2026, el festival del vino en Guadalajara

“De la viña a la copa” celebró su edición número 16 los días 6 y 7 de marzo

Por: Maité Ruiz Velasco

Ili Vázquez y Araceli Romero. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Estef Rodríguez y Yadira Median. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Natalia Contreras y Fernanda Origel. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Celine Cannellotto. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

María Elena González. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Daniela Caony y Cara Arámbula. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Ofelia González, Verónica Montes y Anette Cueva. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Festival

Festival "De la viña a la copa" 2026. GENTE BIEN JALISCO/ Marifer Rached

Entre vino, catas y buena música, “De la viña a la copa” celebró su edición número 16 los días 6 y 7 de marzo. Reconocido como el primer y más icónico festival de vino de Guadalajara, este encuentro organizado por Vinos América reafirmó por qué, a lo largo de 19 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las plataformas más importantes para impulsar la cultura vinícola en la región.

Con la participación de miles de asistentes, el festival ofreció una experiencia multisensorial en la que los sabores, aromas y texturas marcaron el ritmo de ambos días. Más de 100 etiquetas de destacados productores vinícolas del mundo estuvieron disponibles para degustación, acompañadas por la presencia de expertos, enólogos, chefs, restauranteros y apasionados del universo del vino.

Festival "De la viña a la copa" 2026. GENTE BIEN JALISCO/ Maité Ruiz Velasco

Desde su llegada, cada asistente recibió una copa, símbolo de la experiencia que estaba por comenzar, así como un cupón de descuento para adquirir botellas a precio especial en la tienda de Vinos América. A lo largo del recorrido, los invitados pudieron visitar los distintos stands para degustar vinos y, a través de un código QR, votar por su favorito.

Festival "De la viña a la copa" 2026. GENTE BIEN JALISCO/ Maité Ruiz Velasco

Durante ambas jornadas se realizaron 20 catas, mientras que el ambiente musical estuvo a cargo de 10 artistas que se presentaron en los diferentes escenarios. Una vez más, “De la viña a la copa” reafirmó su lugar como uno de los festivales más esperados del calendario tapatío.

