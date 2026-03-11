Miércoles, 11 de Marzo 2026

Orgullosamente ecuestre: Concurso Internacional de Salto en el Guadalajara Country Club

Del 4 al 8 de marzo se realizó esta competencia en el Guadalajara Country Club en el que participó la categoría CSI2*

Por: Aracely Aguilera

Concurso Internacional de Salto en el Guadalajara Country Club. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

María González, Jimena Ugarte, Alexa Morales e Inés Ugarte. GENTE BIEN JALISCO / Concurso Internacional de Salto en el Guadalajara Country Club

Concurso Internacional de Salto en el Guadalajara Country Club. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Juan José Frangie y Luis Larios. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Claudia Lomelín, Íñigo Hernández y Claudia Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Franco Mondragón y Adriana Berecochea. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

María Gabriela Brugal y Manuel Fernández Hache. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Michelle Leaño y Roxana Aceves. GENTE BIEN JALISCO / Concurso Internacional de Salto en el Guadalajara Country Club

Andrea Calderón. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Vicente Hernández, Leo Jiménez y Jamie Sahagún. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Javier Villaseñor, Carlos Félix y Rodrigo Gómez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Juan Carlos Martín del Campo. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Arturo Parada. GENTE BIEN JALISCO / Concurso Internacional de Salto en el Guadalajara Country Club

Juan Pablo López. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Andrea Gómez e Isabella García. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Javier Salgado. GENTE BIEN JALISCO / Concurso Internacional de Salto en el Guadalajara Country Club

Brianda Verduzco y Victoria Zermeño. GENTE BIEN JALISCO / J. Soltero

Lorena Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 13 de marzo 2026

Jinetes, entrenadores, comités organizadores y familias ecuestres disfrutaron de emocionantes tardes de hípico en el Guadalajara Country Club, que forma parte de las fechas programadas para la disciplina de salto durante el mes de marzo dentro del calendario oficial de la Federación Ecuestre Mexicana. Este es un mes clave que va rumbo a los procesos selectivos 2026, en el que cada participación cuenta y cada resultado suma. Del 4 al 8 de marzo se realizó esta competencia en el Guadalajara Country Club en el que participó la categoría CSI2*

La Federación Ecuestre Mexicana, a través de su Presidente Juan Manuel Cossio, felicitó al Guadalajara Country Club por la exitosa realización de su Concurso Internacional, celebrado durante las dos semanas pasadas. Reconocen especialmente al comité organizador encabezado por María Inés Urrea y Blanca Ibarra, así como a todo su equipo de trabajo, por su dedicación, profesionalismo y compromiso en la organización de un evento de gran nivel.

Evento: Concurso Internacional de Salto. 
Ocurrió en: Guadalajara Country Club. 
Fechas: Del 4 al 8 de marzo.

Los ganadores del Gran premio CSI1* 1.30 patrocinada por Gotapp

1° Arturo Parada Vallejo 
2° María Gabriela Brugal 
3° Francois Esteves da Silva

Los ganadores del Gran Premio GNP CSI2* 1.45

1° Martín Alejandro Jiménez
2° Andrea Calderón
3° Federico Fernández

Highlights: El Concurso Nacional de Salto fue del 27 de febrero al 01 de marzo.

