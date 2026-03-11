Jinetes, entrenadores, comités organizadores y familias ecuestres disfrutaron de emocionantes tardes de hípico en el Guadalajara Country Club, que forma parte de las fechas programadas para la disciplina de salto durante el mes de marzo dentro del calendario oficial de la Federación Ecuestre Mexicana. Este es un mes clave que va rumbo a los procesos selectivos 2026, en el que cada participación cuenta y cada resultado suma. Del 4 al 8 de marzo se realizó esta competencia en el Guadalajara Country Club en el que participó la categoría CSI2*.

La Federación Ecuestre Mexicana, a través de su Presidente Juan Manuel Cossio, felicitó al Guadalajara Country Club por la exitosa realización de su Concurso Internacional, celebrado durante las dos semanas pasadas. Reconocen especialmente al comité organizador encabezado por María Inés Urrea y Blanca Ibarra, así como a todo su equipo de trabajo, por su dedicación, profesionalismo y compromiso en la organización de un evento de gran nivel.

Evento: Concurso Internacional de Salto.

Ocurrió en: Guadalajara Country Club.

Fechas: Del 4 al 8 de marzo.

Los ganadores del Gran premio CSI1* 1.30 patrocinada por Gotapp

1° Arturo Parada Vallejo

2° María Gabriela Brugal

3° Francois Esteves da Silva

Los ganadores del Gran Premio GNP CSI2* 1.45

1° Martín Alejandro Jiménez

2° Andrea Calderón

3° Federico Fernández

Highlights: El Concurso Nacional de Salto fue del 27 de febrero al 01 de marzo.

