En el trabajo de Rebecca López Vera, la restauración no es sólo técnica: es diálogo con el pasado y compromiso con el presente.

Arquitecta egresada del ITESO en 2010 y especialista en Restauración de Sitios y Monu mentos por la Universidad de Guanajuato, Rebecca ha construido una trayectoria enfocada en proteger y reinterpretar el patrimonio edificado de México y Guadalajara, participando desde el año 2012 en distintos proyectos privados y públicos de Intervención y Restauración Arquitectónca de inmuebles de valor patrimonial en Guanajuato, Michoacán y Jalisco.

Docente desde el año 2015 en distintas Universidades de Arquitectura con temáticas de historia, teoría y patrimonio Arquitectónico. Hoy es socia de INTR, Intervención Arquitectónica, un taller desde donde aborda temas de patrimonio, nueva arquitectura en entornos históricos, consultoría e investigación. Define su labor con una frase que sintetiza su vocación: entender el pasado de un edificio para poder trabajar en su presente.

En un ámbito donde la restauración ha consolidado una fuerte presencia femenina, Rebecca subraya que el talento no distingue género y que las barreras son, en realidad, construcciones sociales. Perseverancia es la palabra que identifica como clave en su trayectoria. Como docente y arquitecta, busca dejar en Guadalajara un legado de sensibilidad y pasión por la arquitectura con valor histórico.

"Admiro a todas las colegas que han transformado el ‘no se puede’ en grandes proyectos, demostrando que, como mujeres, nues tra mirada es una pieza clave para la profesión”.

