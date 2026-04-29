Alicia López Gutiérrez tiene 22 años y una forma muy clara de ver la vida: hacer las cosas con intención, disciplina y autenticidad. Esta talentosa tapatía comenzó a trabajar en marketing desde los 16 años, descubriendo muy pronto que su camino no sería precisamente el tradicional.Aunque inició sus estudios universitarios en la Panamericana, tomó la decisión de dejarlos para apostar de lleno por su desarrollo profesional. Escucharse a sí misma y salir de la zona de confort fue el primer gran paso para construir un proyecto propio.Actualmente forma parte de Michelle Pourroy Estudio Floral, donde ha fortalecido su visión estética y estratégica trabajando de cerca con una marca que admira. Paralelamente, fundó Álogu Management, su propia agencia de marketing, redes sociales y dirección creativa, con la que trabaja junto a más de 10 marcas en Guadalajara.Perfeccionista, perseverante y determinada, Alicia apuesta por construir algo auténtico, convencida de que la edad no define el tamaño de los sueños, sino la disciplina para alcanzarlos.Instagram:@alogumanagementJG