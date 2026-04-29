Alicia López Gutiérrez tiene 22 años y una forma muy clara de ver la vida: hacer las cosas con intención, disciplina y autenticidad. Esta talentosa tapatía comenzó a trabajar en marketing desde los 16 años, descubriendo muy pronto que su camino no sería precisamente el tradicional.

Esta semana en Talent Alert: Alicia López Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Aunque inició sus estudios universitarios en la Panamericana, tomó la decisión de dejarlos para apostar de lleno por su desarrollo profesional. Escucharse a sí misma y salir de la zona de confort fue el primer gran paso para construir un proyecto propio.

Esta semana en Talent Alert: Alicia López Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / @alogumanagement

Actualmente forma parte de Michelle Pourroy Estudio Floral, donde ha fortalecido su visión estética y estratégica trabajando de cerca con una marca que admira. Paralelamente, fundó Álogu Management, su propia agencia de marketing, redes sociales y dirección creativa, con la que trabaja junto a más de 10 marcas en Guadalajara.

Esta semana en Talent Alert: Alicia López Gutiérrez. GENTE BIEN JALISCO / Talentos tapatíos

Perfeccionista, perseverante y determinada, Alicia apuesta por construir algo auténtico, convencida de que la edad no define el tamaño de los sueños, sino la disciplina para alcanzarlos.

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JG