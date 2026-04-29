En un ambiente lleno de color, diversión y sonrisas, Paula Guzmán Martínez celebró su sexto cumpleaños el lunes 27 de abril en El Kubo, acompañada de familiares y amigos.

André, Paula e Isabella Guzmán Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 6 de Paula

Stella Garciarce. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

La festejada fue consentida en todo momento por sus papás, Ernesto Guzmán y Jo Martínez, quienes cuidaron cada detalle para hacer de este día una experiencia inolvidable. La organización estuvo a cargo de su mamá, quien eligió como temática a los entrañables personajes Stitch y Angel, logrando una decoración alegre y llena de vida, realizada por Lety Merski con ideas de Jo Martínez.

Iker Martínez y Paulina Tamez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Michelle Muñoz. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 6 de Paula

A la celebración asistieron alrededor de 80 niños y 60 adultos, quienes disfrutaron de una tarde muy animada. El menú incluyó hamburguesas, hot dogs, espiropapas y elotes, opciones que encantaron a chicos y grandes.

José Pablo Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mila Guzmán y Silvia Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Los pequeños invitados se divirtieron con talleres infantiles, brincolines y diversas actividades recreativas, manteniendo el ambiente lleno de energía durante toda la fiesta.

Natalia Salame y Juan Bernardo Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paula recibió múltiples muestras de cariño, así como regalos, entre los que destacaron ropa, juguetes y accesorios.

Federico González y Mariana Bouvet. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 6 de Paula

Sin duda, fue una celebración muy especial en la que la festejada pasó momentos increíbles, rodeada de sus seres queridos.

María Polett Ruiz y Polett González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Evento: Cumpleaños 6 de Paula. Fecha: Lunes 27 de abril. Lugar: El Kubo.

JG