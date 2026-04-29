Miércoles, 29 de Abril 2026

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Paula Guzmán: Una fiesta inolvidable

in duda, fue una celebración muy especial en la que la festejada pasó momentos increíbles, rodeada de sus seres queridos

Por: Aracely Aguilera

En portada: Cumpleaños 6 de Paula. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

En portada: Cumpleaños 6 de Paula. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

En un ambiente lleno de color, diversión y sonrisas, Paula Guzmán Martínez celebró su sexto cumpleaños el lunes 27 de abril en El Kubo, acompañada de familiares y amigos.

André, Paula e Isabella Guzmán Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 6 de Paula
Stella Garciarce. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

La festejada fue consentida en todo momento por sus papás, Ernesto Guzmán y Jo Martínez, quienes cuidaron cada detalle para hacer de este día una experiencia inolvidable. La organización estuvo a cargo de su mamá, quien eligió como temática a los entrañables personajes Stitch y Angel, logrando una decoración alegre y llena de vida, realizada por Lety Merski con ideas de Jo Martínez.

Iker Martínez y Paulina Tamez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026
Michelle Muñoz. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 6 de Paula

A la celebración asistieron alrededor de 80 niños y 60 adultos, quienes disfrutaron de una tarde muy animada. El menú incluyó hamburguesas, hot dogs, espiropapas y elotes, opciones que encantaron a chicos y grandes.

José Pablo Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno
Mila Guzmán y Silvia Cárdenas. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Los pequeños invitados se divirtieron con talleres infantiles, brincolines y diversas actividades recreativas, manteniendo el ambiente lleno de energía durante toda la fiesta.

Natalia Salame y Juan Bernardo Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paula recibió múltiples muestras de cariño, así como regalos, entre los que destacaron ropa, juguetes y accesorios.

Federico González y Mariana Bouvet. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 6 de Paula

Sin duda, fue una celebración muy especial en la que la festejada pasó momentos increíbles, rodeada de sus seres queridos.

María Polett Ruiz y Polett González. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Evento: Cumpleaños 6 de Paula.

Fecha: Lunes 27 de abril.

Lugar: El Kubo.

JG

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