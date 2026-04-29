Eduardo “Lalo” Orozco Fregoso recibió sus 34 años con una celebración que tuvo un significado doble: festejar un nuevo año de vida y hacerlo en Cósmico Súper Hi, el nuevo lugar que él mismo abrió en la Americana y que se ha convertido en una extensión de su estilo y visión.Más que el escenario del festejo, el lugar se convirtió en el reflejo de un momento importante en su vida. Por eso, elegirlo para celebrar esta nueva vuelta al sol tuvo un valor especial: compartir su cumpleaños, pero también brindar por un proyecto propio que hoy forma parte de su historia. Más de 70 invitados llegaron para acompañarlo en una velada relajada y sin pretensiones, donde no faltaron las botanas, las cervezas y los brindis espontáneos entre risas y abrazos. ¡Muchas felicidades! JG