Eduardo “Lalo” Orozco Fregoso recibió sus 34 años con una celebración que tuvo un significado doble: festejar un nuevo año de vida y hacerlo en Cósmico Súper Hi, el nuevo lugar que él mismo abrió en la Americana y que se ha convertido en una extensión de su estilo y visión.

Gibrán Julián y Armando Pineda. GENTE BIEN JALISCO / Lalo Orozco celebra sus 34

Victoria Barragán y María de la Llave. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Más que el escenario del festejo, el lugar se convirtió en el reflejo de un momento importante en su vida.

Román Arceo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Cecilia Guevara y Mariana González Durán. GENTE BIEN JALISCO / Lalo Orozco celebra sus 34

Caitlin Neary. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Por eso, elegirlo para celebrar esta nueva vuelta al sol tuvo un valor especial: compartir su cumpleaños, pero también brindar por un proyecto propio que hoy forma parte de su historia. Más de 70 invitados llegaron para acompañarlo en una velada relajada y sin pretensiones, donde no faltaron las botanas, las cervezas y los brindis espontáneos entre risas y abrazos. ¡Muchas felicidades!

Alejandro Garnés y Marthita García. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Noé Gutiérrez y Gaby Fuentes. GENTE BIEN JALISCO / Lalo Orozco celebra sus 34

Alberto Candia y Elizabeth Elizalde. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

JG