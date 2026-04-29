Miércoles, 29 de Abril 2026

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GDL Pádel Tour 2026: deporte, música y amigos en la IV edición del torneo juvenil

De la mano de La Cruz Rosa, esta edición reafirmó nuevamente su compromiso social, sumando propósito al torneo

Por: Christian Pérez

María René Bellot y Valeria Aguirre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

María René Bellot y Valeria Aguirre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Yésica Ocampo, Paulina Takata, Nicole Quintero y Camila López. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Yésica Ocampo, Paulina Takata, Nicole Quintero y Camila López. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mariana Vázquez e Ivonne Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / GRAN PADEL TOUR 2026

Mariana Vázquez e Ivonne Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / GRAN PADEL TOUR 2026

Florencia Alessi y Roger Pérez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Florencia Alessi y Roger Pérez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Santiago Calderón y Alicia López. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Santiago Calderón y Alicia López. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paulina Gutiérrez y Nicole Esquer. GENTE BIEN JALISCO / GRAN PADEL TOUR 2026

Paulina Gutiérrez y Nicole Esquer. GENTE BIEN JALISCO / GRAN PADEL TOUR 2026

Sebastián Gallegos, Francisco Hernández y Mateo Funoy. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Sebastián Gallegos, Francisco Hernández y Mateo Funoy. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Edna Moreno y Arantza Velázquez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Edna Moreno y Arantza Velázquez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

María René Bellot. GENTE BIEN JALISCO / GRAN PADEL TOUR 2026

María René Bellot. GENTE BIEN JALISCO / GRAN PADEL TOUR 2026

Galia Carbajal y Jesús Ángel Scopelitis. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Galia Carbajal y Jesús Ángel Scopelitis. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Nicole Quintero. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Nicole Quintero. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

María José Dorantes. GENTE BIEN JALISCO / GRAN PADEL TOUR 2026

María José Dorantes. GENTE BIEN JALISCO / GRAN PADEL TOUR 2026

Ricardo Saldaña y David Portugal. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Ricardo Saldaña y David Portugal. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 1 de mayo 2026

Josafat Hurtado, José Villaverde y Pablo Flores. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Josafat Hurtado, José Villaverde y Pablo Flores. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Rodrigo Ruiz y Gael Castro. GENTE BIEN JALISCO / GRAN PADEL TOUR 2026

Rodrigo Ruiz y Gael Castro. GENTE BIEN JALISCO / GRAN PADEL TOUR 2026

Fue en las canchas de Stanley Padel Club donde se celebró la cuarta edición del GDL Pádel Tour 2026, el esperado torneo juvenil que sigue creciendo como una de las propuestas deportivas y sociales más atractivas de la ciudad.

Bajo la organización de Josafat Hurtado, José Villaverde y Pablo Flores, el evento reunió a jugadores de distintos niveles en un ambiente competitivo y emocionante, con partidos que mantuvieron la energía arriba durante todo el fin de semana.

Desde la entrega de kits al llegar, la experiencia ya prometía una gran edición para los espectadores, quienes disfrutaron de música en vivo, barra de mixología y activaciones de patrocinadores, así como un bazar con más de 30 marcas locales creadas por jóvenes emprendedores.

De la mano de La Cruz Rosa, esta edición reafirmó nuevamente su compromiso social, sumando propósito al torneo. 

GRAN PADEL TOUR 2026

OCURRIÓ EN: Stanley Padel Club

ANFITRIONES: Josafat Hurtado, José Villaverde y Pablo Flores

JG

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