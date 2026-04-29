Fue en las canchas de Stanley Padel Club donde se celebró la cuarta edición del GDL Pádel Tour 2026, el esperado torneo juvenil que sigue creciendo como una de las propuestas deportivas y sociales más atractivas de la ciudad.

Bajo la organización de Josafat Hurtado, José Villaverde y Pablo Flores, el evento reunió a jugadores de distintos niveles en un ambiente competitivo y emocionante, con partidos que mantuvieron la energía arriba durante todo el fin de semana.

Desde la entrega de kits al llegar, la experiencia ya prometía una gran edición para los espectadores, quienes disfrutaron de música en vivo, barra de mixología y activaciones de patrocinadores, así como un bazar con más de 30 marcas locales creadas por jóvenes emprendedores.

De la mano de La Cruz Rosa, esta edición reafirmó nuevamente su compromiso social, sumando propósito al torneo.

GRAN PADEL TOUR 2026 OCURRIÓ EN: Stanley Padel Club ANFITRIONES: Josafat Hurtado, José Villaverde y Pablo Flores

JG