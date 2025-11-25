Andrea Plascencia Centeno -arquitecta tapatía de 29 años- es una creativa que ha encontrado en los espacios una manera íntima de narrar emociones. Profunda, sensible y con una visión que abraza lo humano, Andrea define su sensibilidad como su superpoder: “La arquitectura no solo se observa, se siente”, dice, convencida de que cada proyecto puede convertirse en un refugio emocional.

Andrea Plascencia, espacios que cuentan historias. ESPECIAL

Su historia profesional comenzó en 2020, cuando aún era estudiante y tuvo la oportunidad de diseñar y ejecutar proyectos como Reyes Nieves, además de participar en remodelaciones que moldearon su estilo. Tras concluir sus estudios en la ESARQ en 2022, su paso por Taller Juan Palomar y por Macías Peredo marcó definitivamente su forma de concebir la arquitectura, reforzando su amor por los materiales naturales y los detalles que cuentan historias.

Andrea Plascencia, espacios que cuentan historias. ESPECIAL

Andrea Plascencia, espacios que cuentan historias. ESPECIAL

Hoy, Andrea trabaja como freelance en proyectos arquitectónicos y de diseño interior, creando ambientes que transmiten calma, arraigo y armonía. A la par, colabora con Casa Creative —empresa familiar de mobiliario— donde participa en la conceptualización de piezas que unen artesanía, calidad y expresión personal.

Inspirada cada día por su familia, se define como creativa, soñadora y ambiciosa. Su mantra guía cada paso: “Confío en el camino: lo que está alineado conmigo siempre encuentra la manera de llegar”.

MR