Andrea Plascencia Centeno -arquitecta tapatía de 29 años- es una creativa que ha encontrado en los espacios una manera íntima de narrar emociones. Profunda, sensible y con una visión que abraza lo humano, Andrea define su sensibilidad como su superpoder: “La arquitectura no solo se observa, se siente”, dice, convencida de que cada proyecto puede convertirse en un refugio emocional.Su historia profesional comenzó en 2020, cuando aún era estudiante y tuvo la oportunidad de diseñar y ejecutar proyectos como Reyes Nieves, además de participar en remodelaciones que moldearon su estilo. Tras concluir sus estudios en la ESARQ en 2022, su paso por Taller Juan Palomar y por Macías Peredo marcó definitivamente su forma de concebir la arquitectura, reforzando su amor por los materiales naturales y los detalles que cuentan historias.Hoy, Andrea trabaja como freelance en proyectos arquitectónicos y de diseño interior, creando ambientes que transmiten calma, arraigo y armonía. A la par, colabora con Casa Creative —empresa familiar de mobiliario— donde participa en la conceptualización de piezas que unen artesanía, calidad y expresión personal.Inspirada cada día por su familia, se define como creativa, soñadora y ambiciosa. Su mantra guía cada paso: “Confío en el camino: lo que está alineado conmigo siempre encuentra la manera de llegar”. MR