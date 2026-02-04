Miércoles, 04 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | ART WKND GDL

Sofía Crimen x Mont Blanc: La narrativa japonesa de MU en ART WKND GDL

Sofía Crimen presenta su visión del Japón de la posguerra, un territorio marcado por el caos, habitado por los fantasmas del pasado y construido sobre la seducción de la falsa elegancia

Por: Aracely Aguilera

Sofía Crimen. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Sofía Crimen. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Nadia Tamez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Nadia Tamez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Inés Díaz y Caro Martínez Sada. GENTE BIEN JALISCO / Exposición Sofía Crimen

Inés Díaz y Caro Martínez Sada. GENTE BIEN JALISCO / Exposición Sofía Crimen

Brian Soto, Yuri Zatarain y Jaime Medina. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Brian Soto, Yuri Zatarain y Jaime Medina. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Diego Corona y Olivia Salomón. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Diego Corona y Olivia Salomón. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Cara Araneta y Eduardo Sarabia. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Cara Araneta y Eduardo Sarabia. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Mariela y María José Padilla. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Mariela y María José Padilla. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Patsy Mendoza y Ana Lambarri. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Patsy Mendoza y Ana Lambarri. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Óscar Barrera y Christianne Sandoval. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Óscar Barrera y Christianne Sandoval. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

María Vera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

María Vera. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Karla Guízar. GENTE BIEN JALISCO / Exposición Sofía Crimen

Karla Guízar. GENTE BIEN JALISCO / Exposición Sofía Crimen

María Ampudia y Paula Sierra. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

María Ampudia y Paula Sierra. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

María Paula Jiménez y Sofía Basave. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

María Paula Jiménez y Sofía Basave. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Gustavo Jiménez y Maritza Samayoa. GENTE BIEN JALISCO / Exposición Sofía Crimen

Gustavo Jiménez y Maritza Samayoa. GENTE BIEN JALISCO / Exposición Sofía Crimen

Esther Cabello. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Esther Cabello. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Ana Tessada, Carlos Ferrer, Ale Martínez y José Adrián Moreno. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Ana Tessada, Carlos Ferrer, Ale Martínez y José Adrián Moreno. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Alfredo Martínez y Gabriel Félix. GENTE BIEN JALISCO / Exposición Sofía Crimen

Alfredo Martínez y Gabriel Félix. GENTE BIEN JALISCO / Exposición Sofía Crimen

Jorge Coronadoy Óscar Naveja. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Jorge Coronadoy Óscar Naveja. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Aissa Alfaro y Matías Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Aissa Alfaro y Matías Álvarez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Estudio Sofía Crimen y Montblanc presentación la experiencia inmersiva  MU como parte de la agenda oficial del próximo FIRST GDL ART WKND, el encuentro de arte más relevante de Guadalajara y uno de los más importantes a nivel nacional.

La narrativa de MU nos transporta a las décadas de 1970 y 1980, a la era dorada de las subculturas japonesas. En el corazón del barrio rojo de Kabukicho, en Tokio, las calles se encienden con luces de neón, salones de pachinko y Love Hotels que sirven de telón de fondo para hombres trajeados de mirada impenetrable, cabello pulido y pasos firmes, encaminados a bares sombríos donde se sellan pactos de honor y poder.

También lee: Galería Curro recibe al ART WKND GDL con una noche de arte

Bajo esta premisa nace “MU”, una muestra única de Sofía Crimen en colaboración con Montblanc, Maison que ha convertido a la escritura, la tinta y el gesto creativo en un legado cultural. En este diálogo, la artista rescata no solo una estética, sino conceptos universales profundamente ligados a la historia de Montblanc: el poder de la tinta como testimonio, el honor de pertenecer y la jerarquía como estructura simbólica, arrancando un fragmento de Kabukicho para colocarlo, sin concesiones, frente a nuestros ojos.

Sofía Crimen presenta su visión del Japón de la posguerra, un territorio marcado por el caos, habitado por los fantasmas del pasado y construido sobre la seducción de la falsa elegancia, la opulencia desmedida y los compromisos de por vida. Su obra se mueve con precisión en el umbral de lo prohibido, donde la belleza y la decadencia coexisten.

El título proviene del término del MU (無), que dentro del budismo ZEN significa vacío o nada, pero a diferencia del occidente, no tiene una connotación negativa sino que refleja el potencial, la capacidad de albergar, de contener y de crear. Es así que la artista crea a partir del contenedor una experiencia única, donde somos testigos de un momento y espacio que no existe, un Japón sin control donde reina la ley de los mismos clanes, gracias a la opacidad de las autoridades y la romantización de los medios.

Sofía Carmen nos presenta su visión del Japón después de la segunda guerra mundial, cuando reinaba el caos, teñido con los fantasmas del pasado y construido a través de la seducción de la falsa elegancia, la opulencia desmedida y el compromiso de por vida. Su obra se desplaza con maestría en la frontera de lo prohibido.

Lee: Cerámica Suro, un brunch para coronar el ART WKND GDL

MU es un vacío que es llenado por historias, anécdotas y experiencias, que han sido forjadas por hombres que vaciaron su honor, linaje y futuro, construyendo imperios del crimen, pero sin olvidar la clase, porque como dice el código: “Aunque seamos malos, nuestros modales son buenos”.

Evento: Exposición Sofía Crimen.

Fecha: 28 de enero.

Lugar: Torre 1500 en Américas.

CP

Temas

  • Experiencia
  • ART WKND GDL
  • Sofía Crimen
  • Exposición
  • Artistas
  • Mujeres
  • Aissa Alfaro
  • Yuri Zatarain
  • Claudia Coronado
  • Guillermo Murguía
  • Aracely Juárez
  • Ana Tessada
  • Carlos Ferrer
  • Ale Martínez
  • José Adrián Moreno
  • María Paula Jiménez
  • Sofía Basave
  • María Vera
  • Jocy Martínez
  • Andrea Pelayo
  • Karla Guízar
  • Alexandra Rumbos

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones