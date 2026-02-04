Miércoles, 04 de Febrero 2026

Segunda corrida: Festejan el 59 aniversario de la Plaza de Toros Nuevo Progreso

La Plaza de Toros Nuevo Progreso fue escenario de una tarde con ambiente, emoción durante la segunda corrida de la Feria de Aniversario 2026, donde el gran nombre fue Diego San Román

Por: Claudio Jimeno

Juan Pablo Elizundia, Andrés Camarena, Jaime De Alba, Jorge González y Gustavo Murillo. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Pablo Moreno, Juan Gómez y Santiago Moreno. GENTE BIEN JALISCO / C. JIMENO

Shiara Govea y Gerardo Márquez. GENTE BIEN JALISCO / Segunda corrida del 59 aniversario de la Plaza de Toros

Jorge Verea y Polo Salles. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Juan Carlos y Sofía López. GENTE BIEN JALISCO / C. JIMENO

Janet Barragán y José Luis Aldrete. GENTE BIEN JALISCO / Segunda corrida del 59 aniversario de la Plaza de Toros

Mitzi Peña y Álvaro Valle. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Edith Vallejo y Diego Rodríguez. GENTE BIEN JALISCO / C. JIMENO

Ana Paula Conde. GENTE BIEN JALISCO / Segunda corrida del 59 aniversario de la Plaza de Toros

Miguel Ángel García y Dalel Menduet. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Maya Lemus Navarro y Maya Ibarra Lemus. GENTE BIEN JALISCO / C. JIMENO

El torero queretano fue el único que logró salir en hombros tras cortar las dos orejas del festejo, consolidando una relación cada vez más cercana con la afición tapatía, que lo reconoce como uno de sus consentidos. Aunque el ganado de Campo Real y Villa Carmela presentó juego irregular, San Román supo suplir esas carencias con entrega, cercanía y una actitud que mantuvo al público atento de principio a fin.

Desde su primera actuación, el matador apostó por una faena de emoción y riesgo, logrando una oreja que marcó el rumbo de la tarde. Más adelante, con el séptimo toro, volvió a encender los ánimos con pases de gran exposición y momentos de auténtica conexión con el tendido, lo que le valió el segundo trofeo y una fuerte ovación.

La tarde también dejó momentos de conversación en los pasillos y burladeros. Marco Pérez enfrentó un lote contrastante, destacando el imponente cierra plaza, “Don David”, que generó expectación desde su salida. Sin embargo, la falta de acierto final dejó su actuación sin premio.

En tanto, Guillermo Hermoso de Mendoza aportó elegancia a caballo, y Ernesto Javier El Calita mostró detalles de calidad y disposición, aunque ninguno logró redondear para cortar apéndices.

Al final, la tarde se fue con una sensación clara: Diego San Román volvió a conquistar Guadalajara, en una corrida donde el ambiente, la emoción y el reconocimiento del público fueron los verdaderos protagonistas, confirmando que su nombre ya es parte habitual de la conversación social en la Nuevo Progreso.

JG

