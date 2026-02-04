Artistas y personalidades de todo el país se reunieron para disfrutar de un brunch concebido como celebración, tras días de recorridos, inauguraciones y conversaciones en torno al arte. La mañana tuvo un sello muy tapatío: hubo mariachi, que puso el ambiente y se convirtió en el soundtrack perfecto para el cierre de una semana dedicada a celebrar la cultura de la ciudad.

A la convivencia se sumó Verónica Delgadillo, Presidenta Municipal de Guadalajara, quien acompañó este cierre que reafirma la importancia de vivir el arte en comunidad: no solo en galerías, sino también en la mesa y en la charla compartida.

Así, Cerámica Suro volvió a convertirse en punto de encuentro para quienes impulsan, disfrutan y construyen la escena creativa local. Un final cálido y elegante para un ART WKND GDL que, sin duda, dejó ganas de más.

Evento: Comida de José Noe Suro. Fecha: Sábado 31 de enero 2026. Lugar: Cerámica Suro.

JG