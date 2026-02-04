Miércoles, 04 de Febrero 2026

Cerámica Suro, un brunch para coronar el ART WKND GDL

ART WKND GDL 2026 cerró con broche de oro este sábado 31 de enero con una de sus citas más esperadas: la ya tradicional comida encabezada por José Noe Suro en Cerámica Suro

Por: Christian Pérez

Oscar Barrera, Víctor Martínez y Chris Sandoval. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

José Noé Suro. GENTE BIEN JALISCO / Comida de José Noe Suro

Santiago Saracho y Manolo Caro. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Natalia García. GENTE BIEN JALISCO / Comida de José Noe Suro

Paulina Barragán, Juan Carlos López Y Claudio Limón. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Mario Michel y Santi Villaseñor. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Víctor Martínez y Vero Delgadillo. GENTE BIEN JALISCO / Comida de José Noe Suro

Gina Muñoz, Ana Paula Godínez, Martha Collignon y Lorena Martínez. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Jessica Naimark y Valeria Bross. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Rodrigo Mora y Juan Pablo Orendain. GENTE BIEN JALISCO / Comida de José Noe Suro

Felipe Preciado y Marce Preciado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Denisse Guerrero y Álvaro Valadez. GENTE BIEN JALISCO / M. Rached

Artistas y personalidades de todo el país se reunieron para disfrutar de un brunch concebido como celebración, tras días de recorridos, inauguraciones y conversaciones en torno al arte. La mañana tuvo un sello muy tapatío: hubo mariachi, que puso el ambiente y se convirtió en el soundtrack perfecto para el cierre de una semana dedicada a celebrar la cultura de la ciudad.

A la convivencia se sumó Verónica Delgadillo, Presidenta Municipal de Guadalajara, quien acompañó este cierre que reafirma la importancia de vivir el arte en comunidad: no solo en galerías, sino también en la mesa y en la charla compartida.

Así, Cerámica Suro volvió a convertirse en punto de encuentro para quienes impulsan, disfrutan y construyen la escena creativa local. Un final cálido y elegante para un ART WKND GDL que, sin duda, dejó ganas de más.

Evento: Comida de José Noe Suro.

Fecha: Sábado 31 de enero 2026.

Lugar: Cerámica Suro.

