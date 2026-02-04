Miércoles, 04 de Febrero 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Art WKND GDL

Galería Curro recibe al Art WKND GDL con una noche de arte

La Galería Curro abrió sus puertas del 29 al 1 de febrero al Art WKND GDL, en el que llevó a cabo diferentes actividades de arte

Por: Xochitl Martínez

Curro Borrego, Richard T. Walker y Letha Wilson. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Curro Borrego, Richard T. Walker y Letha Wilson. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

“Balance and Shift” GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

“Balance and Shift” GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paola Naveja, Daniel Arroyo y Alexia Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Exposición “Balance and shift” en Art WKND GDL 2026

Paola Naveja, Daniel Arroyo y Alexia Sánchez. GENTE BIEN JALISCO / Exposición “Balance and shift” en Art WKND GDL 2026

Carlos de Obeso y Ale Borrego. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Carlos de Obeso y Ale Borrego. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Pablo Mackissack y Fernanda Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Pablo Mackissack y Fernanda Martínez. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Sofía Preciado, Cristina Rossel y Marcela Preciado. GENTE BIEN JALISCO / Exposición “Balance and shift” en Art WKND GDL 2026

Sofía Preciado, Cristina Rossel y Marcela Preciado. GENTE BIEN JALISCO / Exposición “Balance and shift” en Art WKND GDL 2026

Benjamín Romo y Chelsea Frangie. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Benjamín Romo y Chelsea Frangie. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Amaury Vergara. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Amaury Vergara. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Uma Vergara y Pedro Palomar. GENTE BIEN JALISCO / Exposición “Balance and shift” en Art WKND GDL 2026

Uma Vergara y Pedro Palomar. GENTE BIEN JALISCO / Exposición “Balance and shift” en Art WKND GDL 2026

Montse Núñez e Ivana Prieto. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Montse Núñez e Ivana Prieto. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Nohemí Reyes y Arturo Rojas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Nohemí Reyes y Arturo Rojas. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Rodrigo Frangie. GENTE BIEN JALISCO / Exposición “Balance and shift” en Art WKND GDL 2026

Rodrigo Frangie. GENTE BIEN JALISCO / Exposición “Balance and shift” en Art WKND GDL 2026

Víctor Martínez y José Manuel Borbolla. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Víctor Martínez y José Manuel Borbolla. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 6 de febrero 2026

Paloma Tejeda y Carlos Guízar. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

Paloma Tejeda y Carlos Guízar. GENTE BIEN JALISCO / C. Jimeno

José Vielma e Ingrid Suárez. GENTE BIEN JALISCO / Exposición “Balance and shift” en Art WKND GDL 2026

José Vielma e Ingrid Suárez. GENTE BIEN JALISCO / Exposición “Balance and shift” en Art WKND GDL 2026

El anfitrión recibió a los invitados, quienes disfrutaron de una gran velada de arte con la inauguración de la exposición colectiva Balance and shift, en la que participaron Letha Wilson, Meg Lipke, Dionne Lee, Teresa Baker y Richard T. Walker, la cual propone una reflexión amplia y sensible sobre la materia, el cuerpo y la percepción.

Para celebrar se ofreció un cóctel con baguettes, coctelería de Tequila Ollitas y cerveza Minerva.

Es importante resaltar que de manera paralela, la Galería Curro presentó la exposición M.Q.S.N.–F3: Encarnación de Ángela Leyva, ampliando el campo de reflexión de la muestra hacia otras aproximaciones al cuerpo, la materialidad y la experiencia encarnada, reforzando el carácter plural y expansivo del espacio expositivo.

Evento: Exposición “Balance and shift” en Art WKND GDL 2026.

Lugar: Galería Curro.

Fecha: 29 de enero de 2026.

Invitados: Alrededor de 450.

Patrocinadores: Tequila Ollitas, Liza y Cerveza Minerva.

JG

Temas

  • Exposición
  • Balance and shift
  • Art WKND GDL
  • Gente Bien
  • Jalisco
  • Guadalajara
  • Tequila Ollitas
  • Cerveza Minerva
  • Curro Borrego
  • Richard T. Walker
  • Letha Wilson
  • Balance and Shift
  • Paola Naveja
  • Daniel Arroyo
  • Alexia Sánchez
  • Carlos de Obeso
  • Ale Borrego
  • Pablo Mackissack
  • Fernanda Martínez
  • Sofía Preciado
  • Cristina Rossel
  • Marcela Preciado
  • Benjamín Romo
  • Chelsea Frangie
  • Amaury Vergara
  • Uma Vergara
  • Pedro Palomar
  • Montse Núñez
  • Ivana Prieto
  • Nohemí Reyes
  • Arturo Rojas
  • Rodrigo Frangie
  • Víctor Martínez
  • José Manuel Borbolla
  • Paloma Tejeda
  • Carlos Guízar
  • José Vielma
  • Ingrid Suárez

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones