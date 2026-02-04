El anfitrión recibió a los invitados, quienes disfrutaron de una gran velada de arte con la inauguración de la exposición colectiva Balance and shift, en la que participaron Letha Wilson, Meg Lipke, Dionne Lee, Teresa Baker y Richard T. Walker, la cual propone una reflexión amplia y sensible sobre la materia, el cuerpo y la percepción.

Para celebrar se ofreció un cóctel con baguettes, coctelería de Tequila Ollitas y cerveza Minerva.

Es importante resaltar que de manera paralela, la Galería Curro presentó la exposición M.Q.S.N.–F3: Encarnación de Ángela Leyva, ampliando el campo de reflexión de la muestra hacia otras aproximaciones al cuerpo, la materialidad y la experiencia encarnada, reforzando el carácter plural y expansivo del espacio expositivo.

Evento: Exposición “Balance and shift” en Art WKND GDL 2026. Lugar: Galería Curro. Fecha: 29 de enero de 2026. Invitados: Alrededor de 450. Patrocinadores: Tequila Ollitas, Liza y Cerveza Minerva.

JG