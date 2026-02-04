Ahí se celebró la fiesta de apertura el viernes 30 de enero de 2026, recibiendo a los asistentes a partir de las 7:00 pm en un ambiente relajado, festivo y de acceso libre.

Santiago Saracho y Juan Pablo Orendain. GENTE BIEN JALISCO

La velada fue presentada por Tequila Espolón, que acompañó el arranque de una semana dedicada al arte entre brindis, música y conversación.

Gustavo Zermeño, Sandro Cruz y Jorge Lupercio. / T. MARTÍNEZ

Y es que Sala Roxy no solo fue escenario de la celebración: un día antes, el recinto abrió sus puertas a una exposición curada por Patrick Charpenel y Miriam Villaseñor, una revisión de escultura que va de los años 90 a la actualidad, con un montaje que encantó por su mirada contemporánea y cuidada. Ese primer encuentro se vivió de manera más íntima, reservado para amigos cercanos, patrocinadores y medios.

Miriam Villaseñor y Alejandro Serratos. GENTE BIEN JALISCO

Para cerrar la noche con energía, los DJs de Polifonic marcaron el ritmo y, a partir de las 11:00 pm, el club continuó como el after oficial, extendiendo la vibra de apertura de ART WKND GDL hasta la pista.

Andrea Mantecón y Alma Saladin. / T. MARTÍNEZ

Citlali Osorio y Diego Orozco. GENTE BIEN JALISCO

Natalia Ramos. / T. MARTÍNEZ

Rogelio Guadalupe y Lulú Elvira. GENTE BIEN JALISCO

