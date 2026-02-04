Miércoles, 04 de Febrero 2026

ART WKND GDL inicia con una noche de arte en Sala Roxy

La inauguración de ART WKND GDL arrancó con una noche que puso el acento en Sala Roxy, un espacio cultural y artístico emblemático ubicado en el centro histórico de Guadalajara

Por: Maité Ruiz Velasco

Miriam Villaseñor y Alejandro Serratos. GENTE BIEN JALISCO

Ahí se celebró la fiesta de apertura el viernes 30 de enero de 2026, recibiendo a los asistentes a partir de las 7:00 pm en un ambiente relajado, festivo y de acceso libre.

Santiago Saracho y Juan Pablo Orendain. GENTE BIEN JALISCO

La velada fue presentada por Tequila Espolón, que acompañó el arranque de una semana dedicada al arte entre brindis, música y conversación.

Gustavo Zermeño, Sandro Cruz y Jorge Lupercio. / T. MARTÍNEZ

Y es que Sala Roxy no solo fue escenario de la celebración: un día antes, el recinto abrió sus puertas a una exposición curada por Patrick Charpenel y Miriam Villaseñor, una revisión de escultura que va de los años 90 a la actualidad, con un montaje que encantó por su mirada contemporánea y cuidada. Ese primer encuentro se vivió de manera más íntima, reservado para amigos cercanos, patrocinadores y medios.

Para cerrar la noche con energía, los DJs de Polifonic marcaron el ritmo y, a partir de las 11:00 pm, el club continuó como el after oficial, extendiendo la vibra de apertura de ART WKND GDL hasta la pista.

Andrea Mantecón y Alma Saladin. / T. MARTÍNEZ
Citlali Osorio y Diego Orozco. GENTE BIEN JALISCO 
Natalia Ramos. / T. MARTÍNEZ
Rogelio Guadalupe y Lulú Elvira. GENTE BIEN JALISCO 

