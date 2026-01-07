Desde hace muchos años, este grupo de amigas se reúne cada semana para rezar el rosario, así que organizaron una reunión previa a las fiestas navideñas para darse el abrazo, disfrutar y desear lo mejor en este nuevo año.Para Martha Orendain fue un gusto recibirlas en su casa, que destacó por la decoración navideña, luciendo un espectacular árbol y lindos detalles de la temporada.De comer ofrecieron dips, tapas, mousse de queso y frutos rojos; de comer hubo puré de papa y de camote, pavo y ensalada; de postre ofrecieron buñuelos, pastel de chocolate Dubai y gelatina de frutos rojos.CP