Estos son los principales títulos que llegarán a salas de cine para despedir al 2025 y recibir al 2026. ¿Te los perderás? ¡No deberías!

25 DE DICIEMBRE

Anaconda

Un elenco integrado por Jack Black, Paul Rudd, Selton Mello, Thandiwe Newton, Steve Zahn, Ice Cube y Daniela Melchior tendrá que luchar contra una serpiente gigante y peligrosa en Anaconda, una pieza que funciona como remake, reboot y experiencia metafílmica al mismo tiempo. En este relato, dos sujetos intentarán filmar un refrito amateur de la película "Anaconda" de 1997, sólo para descubrir que una enorme serpiente real se los quiere comer.

Valor Sentimental

Uno de los mejores dramas del año llega al fin a cines mexicanos. Joachim Trier (La peor persona del mundo, 2021) se reencuentra con Renata Reinsve en esta imperdible relato donde también actúan Elle Fanning y Stellan Skarsgard.

De factura finísima, Valor Sentimental cuenta la historia de una actriz noruega cuyo padre —un cineasta de gran reputación— reaparece en su vida para pedirle que sea la protagonista de su próxima película; ella lo rechaza, así que él recurre a una famosa actriz de Hollywood, dando pie a que el entramado familiar comience a revelar sus secretos y sufrimientos.

Un relato sobre las relaciones entre padres e hijas, sobre las figuras familiares ausentes, sobre cine y la potencia de la ficción para articular lo que no podemos ya expresar con palabras. La cinta ha recibido más de 100 nominaciones distintas en la temporada de premios; ganó el Gran Premio del Jurado del Festival de Cannes.

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados

La espera ha terminado. Después de que su rodaje y estreno se postergaron debido a la huelga de actores, esta colorida pieza animada ha llegado a las salas de cine.

Bob y Patricio se sumergirán en los océanos como nunca antes para confrontarse con un fantasma pirata y descubriendo misterios submarinos insospechados en el cuarto largometraje de este personaje realizado expresamente para la pantalla grande.

La celda de los milagros

En clave de melodrama, este filme relata la historia de un hombre con discapacidad neurológica injustamente condenado a muerte tras ser acusado de un asesinato. En una cárcel clandestina, su bondad transforma la percepción de los reclusos, quienes descubren su inocencia y se conmueven por el amor hacia su hija. Un drama sobre injusticia, sacrificio y esperanza en medio de la oscuridad.

1 DE ENERO

Song Sung Blue: Sueño Inquebrantable

Hugh Jackman y Kate Hudson son los protagonistas de este drama construido en torno al cancionero del legendario Neil Diamond. El filme cuenta la historia de Lightning y Thunder una pareja unida por la música y quienes se convirtieron en un icónico dúo que cantaba canciones de Diamond. Si te gustan los dramas intensos y/o la música del intérprete de Sweet Caroline, Forever in Blue Jeans o I Am, I Said, no te la querrás perder. Hudson está nominada al Golden Globe por este papel.

La Empleada

Paul Feig (Un pequeño favor) dirige a Amanda Seyfried y Sydney Sweeney en esta hiperbólico thriller doméstico en el que también participan Brandon Sklenar, Elizabeth Perkins y Michele Marrone. El filme cuenta la historia de una mujer que encuentra un trabajo doméstico de ensueño en la casa de una pareja de élite. Sin embargo, los secretos emergerán y la dinámica entre los personajes dará varios vuelcos. Basada en la exitosa novela de Freida McFadden.

La maestra Violet

Estrenada en México en el marco del pasado Tour de Cine Francés, La maestra Violet es la cinta dirigida por Éric Besnard que cuenta la historia de una maestra parisina que viaja a territorio rural para tratar de llevar educación. Sin embargo, son los finales del siglo XIX y encontrará resistencia y retos para lograr su objetivo.

Jumbo

Película de fantasía y aventura dirigida por el debutante Ryan Adriandhy. Se trata de una historia luminosa sobre amistad, valentía y segundas oportunidades que, además, se ha convertido en el fenómeno más taquillero del cine hecho en Indonesia.

Don es un niño que busca su lugar en el mundo tras perder a sus padres. Con el apoyo de su abuela, sus amigos y un hada, emprende una aventura que le enseñará el valor de la amistad, la valentía y la esperanza.

Con la colaboración de Arturo Garibay @ArturoGaribay.

