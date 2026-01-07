Miércoles, 07 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Cumpleaños

Eva Maldonado: Birthday Party al estilo amazónico

Esta ocasión, Eva Maldonado decidió apoyar una buena causa y en vez de pedir regalos, se dio ayudó a la asociación Cucharadas de Amor

Por: Aracely Aguilera

Cumpleaños 60 de Eva Maldonado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Cumpleaños 60 de Eva Maldonado. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Roció Sicari y Paloma Parra. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Roció Sicari y Paloma Parra. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

David Loera y Andrea Godoy. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

David Loera y Andrea Godoy. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Elisa Fernández. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 60 de Eva Maldonado

Elisa Fernández. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 60 de Eva Maldonado

Norma de Celis y Lou Uribe. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Norma de Celis y Lou Uribe. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Lourdes Torres Baeza. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Lourdes Torres Baeza. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Lucía Godoy, Andrea Godoy y Eduardo Godoy. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Lucía Godoy, Andrea Godoy y Eduardo Godoy. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Alejandra Rueda, Adriana Cárdenas y Lorena Villa. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Alejandra Rueda, Adriana Cárdenas y Lorena Villa. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Georgina Segura y Ana María Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 60 de Eva Maldonado

Georgina Segura y Ana María Ramírez. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños 60 de Eva Maldonado

Gini Mónaco y Begoña de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Gini Mónaco y Begoña de la Torre. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 9 de enero 2026

Noemí Escobedo y Martha Santana. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Noemí Escobedo y Martha Santana. GENTE BIEN JALISCO / E. Escamilla

Ana Escárcega, Cristina González, Gina Ochoa, Tere Ampudia y Pilar Vázquez. GENTE BIEN JALISCO

Ana Escárcega, Cristina González, Gina Ochoa, Tere Ampudia y Pilar Vázquez. GENTE BIEN JALISCO

Rodeada de flores, plantas y de sus mejores amigas, Eva Maldonado celebró un año más de vida y para este festejo eligió el tema amazónico con mucho color, flores y detalles. La reunión fue en su condominio, al que llegaron cerca de 60 invitadas, entre ellas sus hermanas y amigas muy querida, con la mejor actitud de pasarla increíble, todo a cargo de Diego Talavera de Casa Creativa.

Para ambientar estuvo el DJ Ariel Arredondo y música en vivo de Kassir Music un dueto de voces románticas en español, inglés y francés como “La vie en rose”. El menú consistió en sope de porkbelly, aguachile de mango, risotto, short rib de res, tiramisú de carajillo y cheesecake de limón. De bolo dieron unos abanicos personalizados que decían Eva´s 60th Birthday Party.

LEE: Che Eguiarte 40’s party

La cumpleañera decidió apoyar una buena causa y en vez de pedir regalos, se dio ayudó a la asociación Cucharadas de Amor.

Temas

  • Cumpleaños
  • Sociales
  • Eva Maldonado
  • Fiestas
  • Diego Talavera
  • Ileana Maldonado
  • Roció Sicari
  • David Loera
  • Andrea Godoy
  • Lourdes Torres Baeza
  • Viviana Escanes
  • Ana María Castro
  • Gina Ochoa
  • Lupita Rojas
  • Mayi Pérez
  • Estefanía Juárez
  • Cristina González
  • Tere Ampudia
  • Pilar Vázquez
  • Eventos
  • Gente Bien

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones