Rodeada de flores, plantas y de sus mejores amigas, Eva Maldonado celebró un año más de vida y para este festejo eligió el tema amazónico con mucho color, flores y detalles. La reunión fue en su condominio, al que llegaron cerca de 60 invitadas, entre ellas sus hermanas y amigas muy querida, con la mejor actitud de pasarla increíble, todo a cargo de Diego Talavera de Casa Creativa.

Para ambientar estuvo el DJ Ariel Arredondo y música en vivo de Kassir Music un dueto de voces románticas en español, inglés y francés como “La vie en rose”. El menú consistió en sope de porkbelly, aguachile de mango, risotto, short rib de res, tiramisú de carajillo y cheesecake de limón. De bolo dieron unos abanicos personalizados que decían Eva´s 60th Birthday Party.

La cumpleañera decidió apoyar una buena causa y en vez de pedir regalos, se dio ayudó a la asociación Cucharadas de Amor.